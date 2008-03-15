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۲۵ اسفند ۱۳۸۶، ۱۵:۱۳

نتایج شمارش آراء/

98 درصد واجدین شرایط رودبار در انتخابات مشارکت کردند

رشت - خبرگزاری مهر: ناصر مردانپور گفت: 98 درصد واجدین شرایط رای در رودبار در انتخابات مجلس هشتم مشارکت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر در رودبار، مردانپور فرماندار شهرستان رودبار عصر شنبه در روبار اظهار داشت: از 64 هزار و 543نفر واجد شرایط رای در رودبار 63 هزار و 505 نفر در 24 اسفند ماه در پای صندوقهای رای آمدند و صحنه های حماسه و وحدت را خلق کردند.

وی گفت: از مجموع 63 هزار و 505 رای ماخوذه ، "صمد مرعشی" با 26 هزار و 623 رای به عنوان نماینده مردم رودبار در مجلس هشتم برگزیده شد.

مردانپور بیان داشت: "عطاالله حکیمی " نماینده فعلی رودبار با 12 هزار و 820 رای نفر دوم ، "ابوالحسن مخزن موسوی "نماینده مجلس دوم با 10هزار و 459 رای نفر سوم شدند.

وی ادامه ادامه داد: "هادی زبده "با کسب چهار هزار و 85 رای نفرچهارم ، "رضا کاظمی" با دوهزار و371 رای نفر پنجم و" حمید نصری " با یک هزار و 923 رای به عنوان نفرششم درانتخابات هشتم دررودبار هستند.

شهرستان رودبار با بیش از 100هزار نفر جمعیت در جنوب استان گیلان واقع شده است.

کد مطلب 655124

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