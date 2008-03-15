10 هزار کتاب نوروزی و 30 هزار نقشه راهنمای مشهد منتشر می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، ابوالفضل مکرمی فر عصر امروز در جمع خبرنگاران افزود: علاوه بر این اقلام، پنج هزار نسخه کتاب مشهد شهر بهشت و 65 هزار بروشور 13 گانه شامل مشهد، نیشابور، سبزوار، کلات، قوچان، گناباد، تربت جام، تربت حیدریه، موزه نادری، مجموعه توس، صنایع دستی خراسان رضوی نیز منتشر می شود.

وی در خصوص نظارت بر واحدهای اقامتی گفت: پیش بینی شده است که امسال از 107 هتل، 208 هتل آپارتمان، 497 مهمانپذیر، هر کدام به طور میانگین دو بار بازدید شود که در مجموع دو هزار و 404 مرتبه بازدید را خواهیم داشت.

مکرمی فر در مورد ستاد ساماندهی و اسکان مسافران نوروزی اظهار داشت: پیش بینی شده است که در نوروز 87 ، هفت هزار منزل شخصی در اختیار مسافران قرار گیرد که تا کنون هزار و 634 واحد از این منازل شناسایی شده و 15 مجوز برای استفاده از پانسیونهای دانشجویی نیز صادر شده است.



رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی در مورد جاذبه های نمایشگاهی مشهد گفت: نمایشگاه صنایع دستی، جشنواره موسیقی مقامی، نمایشگاه خانه ملک ( صنایع دستی )، نمایشگاه فروش محصولات فرهنگی در باغ نادری، از جمله نمایشگاه های قابل توجه و دیدنی در مشهد است.

وی هم چنین از راه اندازی و تجهیز شش دفتر اطلاع رسانی در 24 ساعت شبانه روز با حضور سه نفر نیرو مسلط به زبانهای انگلیسی و عربی، نصب 250 پرده و بنر خوش آمد گویی به انضمام شماره تماس های رسیدگی به شکایات ستاد و پهن کردن هفت سفره هفت سین در هفت منطقه گردشگری مشهد خبر داد.