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۲۵ اسفند ۱۳۸۶، ۱۶:۱۹

نتایج شمارش آراء/

انتخابات در حوزه پارس آباد و بیله سوار به دور دوم کشیده شد

اردبیل - خبرگزای مهر: با قطعی شدن شمارش آرا در حوزه انتخابیه پارس آباد و بیله سوار، انتخابات در این حوزه به دور دوم کشیده شد.

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل در حوزه انتخابیه پارس آباد و بیله سوار نامزدهای انتخاباتی این شهرستان موفق به کسب اکثریت آرای مردم نشده و تنها نماینده این حوزه در دور دوم  معرفی خواهد شد.

بنابراین گزارش در دور دوم انتخابات سلیمان فهیمی به عنوان کاندیدای اصولگرا و وکیل سپه به عنوان نماینده، مستقل متمایل به جناح اصلاح طلب به رقابت خواهند پرداخت.

از حوزه انتخابیه پارس آباد و بیله سوار و از مجموع 110هزار و 272 رای ماخوذه ، سلیمان فهیمی کاندیدای برگزیده جبهه متحد اصولگرایی موفق به کسب 24 هزار و 605 رای و  وکیل سپه به عنوان نماینده مستقل با 20 هزار و 353 رای به دور دوم راه یافته اند.

کد مطلب 655132

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