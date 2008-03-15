انتخابات در حوزه پارس آباد و بیله سوار به دور دوم کشیده شد

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل در حوزه انتخابیه پارس آباد و بیله سوار نامزدهای انتخاباتی این شهرستان موفق به کسب اکثریت آرای مردم نشده و تنها نماینده این حوزه در دور دوم معرفی خواهد شد.

بنابراین گزارش در دور دوم انتخابات سلیمان فهیمی به عنوان کاندیدای اصولگرا و وکیل سپه به عنوان نماینده، مستقل متمایل به جناح اصلاح طلب به رقابت خواهند پرداخت.

از حوزه انتخابیه پارس آباد و بیله سوار و از مجموع 110هزار و 272 رای ماخوذه ، سلیمان فهیمی کاندیدای برگزیده جبهه متحد اصولگرایی موفق به کسب 24 هزار و 605 رای و وکیل سپه به عنوان نماینده مستقل با 20 هزار و 353 رای به دور دوم راه یافته اند.

