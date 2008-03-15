به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام آیت الله هاشمی رفسنجانی به این شرح است : برگزاری مراسم جشن چهل و دومین سالروز تشکیل انجمنهای اسلامی دانشجویان ایران در اروپا باعث خرسندی است. خدای متعال را سپاسگزارم که آن اتحادیه پس از سالهای سال بر محور اهداف تاسیس و همگام با پیشرفت های روز در امور فرهنگی و اجتماعی بالنده و رو به پیش است.

در زمانه ای که همه گروهها و تشکلهای دانشجویی به دنبال یارگیری از خیل جوانان دانشجو در دانشگاههای سراسر دنیا می باشند تقویت فعالیت اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان ایران در اروپا با رویکردی اسلامی تواند به بسیاری از نیازهای فکری جوانان جویای حقایق را پاسخ گوید واندیشه های فراوانی را از بحران معنویتی که محیط های علم ودانش راتهدید می کند و افتادن به ورطه هیچ انگاری محیط اطراف نجات دهد.

مطمئنا تلفیق آموزه های روزآمد علم و دانش با اساس لایتغیر دین و انعکاس آن در قالب گفتار، کردار و رفتار انسانهای متعهد و متخصص می تواند از ترویج القای این تفکر نادرست جلوگیری نماید که رشد بنیادگرایی اسلامی برای آینده بشریت خطرناک است.

دشمنان امروز اسلامی که در گویش و منش، اذناب اشراف دیروز می باشند، دریافته اند آنچه که می تواند بنیان حکومت های استعماری و استبدادی آنان را در ملل دیگر متزلزل نماید رشد آگاهی و بیداری جوامع و دستیابی آنان به فناوری های روز است و از این رهگذر بی محابا و بدون رعایت اصول و آداب دموکراسی و دیپلماسی توسعه علمی و فنی کشورهای اسلامی به خصوص ایران اسلامی را متهم به قابلیت خطر می نمایند و در مجامعی که برای گسترش رفاه و صلح انسانها تاسیس شده اند محکوم به احکامی می نمایند که اساس آن جلوگیری از گسترش علم و دانش و فن در دیگر کشورهاست.

در این شرایط وظایف تشکل های دانشجویی از جمله اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان ایران در اروپا بسیار سنگین است تا از یک طرف با تکیه بر علم و دانش ایران اسلامی را در رسیدن به جایگاه اصیل خویش همراهی کنند و از طرف دیگر با زبان استدلال و منطق و یا روش های علمی اثبات نمایند که اسلام نه تنها مانع امنیت و آسایش جهانیان نیست بلکه پیامبر آن در آیات قرآن کریم "رحمه للعالمین" خوانده شده و منشاء آسایش، تکامل و سعادت است.

امیدوارم این مراسم سایه برکاتی برای همه تشکل های دانشجویی و همه جوامع اسلامی باشد.