مردم خاورمیانه از دموکراسی آمریکایی بیزارند / محور شرارت احمقانه بود

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر پژوهشی موسسه "پروژه دموکراسی در خاورمیانه" در مصاحبه ای با واشنگتن پریزم در ارتباط آینده توسعه دموکراسی در منطقه گفت: متأسفانه این بیزاری فاجعه آمیز نتیجه ماجراجویی آمریکا درعراق و به طور کلی رفتار قلدرمابانه دولت بوش در اجرای سیاستهای خارجی خود بوده است. مردم به حمایت آمریکا از دموکراسی به دیده تردید می نگرند، زیرا این واژه ها فوراً آنها را به یاد"نو محافظه کار"، "عراق"، "رودرویی نظامی" و دیگر ذهنیت های منفی می اندازد.

"شادی حمید" درباره اینکه دموکراسی درخاورمیانه باید چه خصوصیاتی داشته باشد می گوید: این مسئله نه به غرب بلکه در واقع به ساکنان منطقه بستگی دارد، اگر جامعه ای خواهان رأی دادن به حزبی اسلامی و سوسیالیت است، باید این حق را داشته باشد.

به عقیده وی دموکراسی در خاورمیانه با غرب متفاوت خواهد بود و هیچ اشکالی در این تفاوت نیست. به این معنا که درعمل به احتمال زیاد نقشی را که اسلام در جوامع منطقه بازی می کند، مهمتر و وسیع تر از آن است که غربی ها با آن راحت هستند. این واقعیتی است که باید پذیرفت و مشکلی در آن نمی بینم.



سخنرانی معروف "محور شرارت" و قرار دادن آن واژه در سخنرانی بوش نشانگر این واقعیت است که رودرویی توأم با بی فکری و جنگ طلبانه، به روشنی یکی از احمقانه ترین تصمیمات سیاست خارجی آمریکا می باشد.

مدیر پژوهشی پروژه دموکراسی درخاورمیانه در ادامه با اشاره به مشکلات موجود در خاورمیانه در مسیر راه دموکراسی و سیاست دو گانه آمریکا در این باره می گوید: تحمل مقامهای ارشد و فاسد عربستان سعودی توسط آمریکایی ها و حتی خود رئیس جمهور بوش، شرم آور بوده و توهین به مقوله ای است که آمریکایی ها به آن اعتقاد دارند. به همین سبب در حال حاضر کسی به جدی بودن واشنگتن در کمک به ترویج دموکراسی توجه نمی کند. برای همین دولت آمریکا باید از مرحله شعار دادن فراتر رفته و با اتخاذ تصمیماتی که در بعضی موارد مشکل خواهد بود، اراده اش را در رسیدن به این هدف نشان دهد و اعتبار لازمه را به خود برگرداند.

شادی حمید در پاسخ به این پرسش که آمریکا چگونه می تواند بدون آنکه این عمل نوعی زورگویی بشمار آید دیگر کشورها را به برقراری نوعی سیستم دموکراتیک ترغیب کند، می گوید: ترویج دموکراسی کار مشکلی است، اما حداقل نباید ارائه اش در حد یک ایده، کار مشکلی باشد. ما سالانه میلیاردها دلار به لیست بلندی از دیکتاتورهای کشورهای خاورمیانه کمک مالی می فرستیم. به عنوان مثال مصر هر ساله مبلغی نزدیک به 2 میلیارد دلار از آمریکا کمک دریافت می کند، که مسلماً این قابل قبول نیست. آمریکا باید حمایت خود را از دولت های خاورمیانه که حق مردم خود را پایمال می کنند، بردارد.

وی در ادامه افزود: آمریکا باید کمک مالی و نظامی به کشورهایی نظیر مصر، اردن و مراکش را مشروط بر بهبودی و اصلاحات سیاسی و احترام به حقوق بشر نماید. ما تنها در صورتی می توانیم احترام و حمایت اعراب و مسلمانان را جلب کنیم، که آنها ببینند طرز رفتارمان تغییر کرده است، درباره حمایت و توسعه دموکراسی جدی تر از شعارهایمان هستیم، و در عمل آن را نشان می دهیم.

این کارشناس همچنین در ادامه این اظهارات را که آمریکا در موضعی نیست که بتواند عربستان سعودی را برای دموکراسی تحت فشار قرار دهد را رد می کند و بر این باور است که وابستگی ریاض بلحاظ سیاسی و نظامی به آمریکا و همچنین اختلافات داخلی این کشور مانع از آن است که در قبال آمریکا نافرمانی کند.

وی همچنین سیاست آمریکا در قبال ایران را مورد انتقاد قرار می دهد و بر این باور است که رئیس جمهوری آمریکا باید از سیاست خود که همان تغییر رژیم است، دست بردارد.

این کارشناس خاورمیانه در این ارتباط می گوید: متاسفانه کاخ سفید نه تنها در رابطه با ایران، بلکه در سراسر منطقه کاملاً از ایده "دموکراسی" سوء استفاده نموده و آن را تبدیل به ابزاری برای ماجراجویی غلط نظامی کرده است. اتفاقاً ایران در بین کشورهای منطقه، در سیستم سیاسی خود دارای ویژگی های دموکراتیک می باشد و راه هایی برای ترویج اصلاحات وجود دارد.

به عقیده این تحلیلگر منطقه ای، سخنرانی معروف "محور شرارت" و قرار دادن آن واژه در سخنرانی بوش، نشانگر این واقعیت است که رودرویی توأم با بی فکری و جنگ طلبانه، به روشنی یکی از احمقانه ترین تصمیمات سیاست خارجی آمریکا می باشد.

به عقیده این پژوهشگر، سیاست آمریکا با عملکرد اخیرش، و تقسیم دنیا به دوست و دشمن، ناتوانی شگفت آوری را در عدم تشخیص بین دوست و دشمن نشان داده است.