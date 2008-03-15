اهوازیها تنها یک نماینده خود را شناختند

به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از فرمانداری اهواز، شبیب جویجری با کسب 77 هزار و 225 رای به عنوان نماینده اهواز به مجلس شورای اسلامی راه پیدا کرد.

چهار نفر دیگر از نامزدهای این حوزه انتخابیه با کسب بیشترین آرای به مرحله دوم انتخابات انتخابات راه پیدا کردند و برای تعیین سرنوشت دو نماینده دیگر این شهرستان باید با همدیگر رقابت کنند.

اسامی این این نامزدها به شرح زیر است:

1- ناصر سودانی با کسب 66 هزار و 393 رای

2- محمد جعفر فلسفی با کسب 53 هزار و 94 رای

3- سید شریف حسینی با کسب 33 هزار و 788 رای

4- زیبا صالح پور با کسب 29 هزار و 834 رای

کل آرای ماخوذه در حوزه انتخابیه اهواز 304 هزار و 306 رای اعلام شد.