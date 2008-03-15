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۲۵ اسفند ۱۳۸۶، ۱۵:۴۲

نتایج شمارش آراء/

اهوازیها تنها یک نماینده خود را شناختند

اهوازیها تنها یک نماینده خود را شناختند

اهواز - خبرگزاری مهر: نتایج رسمی شمارش آرای انتخابات هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه اهواز از سوی فرمانداری این شهر اعلام و از سه نماینده این حوزه تنها یک نماینده به مجلس راه پیدا کرد.

به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از فرمانداری اهواز، شبیب جویجری با کسب 77 هزار و 225 رای به عنوان نماینده اهواز به مجلس شورای اسلامی راه پیدا کرد.

چهار نفر دیگر از نامزدهای این حوزه انتخابیه با کسب بیشترین آرای به مرحله دوم انتخابات انتخابات راه پیدا کردند و برای تعیین سرنوشت دو نماینده دیگر این شهرستان باید با همدیگر رقابت کنند.

اسامی این این نامزدها به شرح زیر است:

1- ناصر سودانی با کسب 66 هزار و 393 رای

2- محمد جعفر فلسفی با کسب 53 هزار و 94 رای

3- سید شریف حسینی با کسب 33 هزار و 788 رای

4- زیبا صالح پور با کسب 29 هزار و 834 رای

کل آرای ماخوذه در حوزه انتخابیه اهواز 304 هزار و 306 رای اعلام شد.

کد مطلب 655139

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