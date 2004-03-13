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۲۳ اسفند ۱۳۸۲، ۱۵:۴۰

گزارش خبرگزاري مهر از نشست شوراي حكام(83)

خبر فوري / ترفند تازه آمريكا و سه كشور اروپايي ؛ پيشنهاد قطعنامه از سوي رييس شورا

خبر فوري / ترفند تازه آمريكا و سه كشور اروپايي ؛ پيشنهاد قطعنامه از سوي رييس شورا

در حاليكه به تعويق افتادن بي سابقه جلسات شوراي حكام درمواجهه با مقاو مت مخالفان بند 9 قطعنامه فعلي اين جلسه را در آستانه تعويق مجدد قرار داده است، و همچنين با توجه به مشكل حقوقي كه در صورت تشكيل نشدن در امروز براي قطعنامه پديد مي آورد، باز هم بانيان آن به ترفند تازه اي متوسل شدند.

به گزارش خبرنگار اعزامي مهر از وين گروه غير متعهد ها كه حضورشان در جلسه شرط رسميت يافتن آن و در نتيجه حصول اجماع خواهد بود تاكيد دارند كه متن بيانيه آنها و بويژه توضيحشان در مورد بند 9 بايد منضم به قطعنامه بصورت رسمي منتشر شود. آنها معتقدند كه آژانس هم بايد ملزم شود كه تا ژوئن آينده و با ادامه همكاري ايران و بازرسي ها پرونده ايران را به نتيجه قطعي برساند و از دستوركار شوراي حكام بصورت قطعنامه خارج كند تا روند همكاري ايران به صورت عادي در آيد و دچار اختلال نشود.

گزارش مهر مي افزايد ترفند جديد بانيان قطعنامه اين است كه براي حاشيه اي شدن اين موضوع كه از 18 كشور از 35كشور عضو شوراي حكام از قطعنامه حمايت نكرده اند، رييس شورا را مجاب كند كه او قطعنامه را بخواند و به اصطلاح قطعنامه به پيشنهاد او مطرح شود!

همچنين مشكل حقوق هم وجود دارد كه اگر امروز اجماعي صورت نگيرد به خاطر فرصت 24 ساعته اي كه شورا بايد طبق اساسنامه به اعضا براي حضور در جلسه بعدي بدهد، ممكن است كه حجم مخالفت ها با پيشنهاد آنها گسترش يابد، لذا به هر صورت دنبال تشكيل جلسه در امروز هستند.

تا دقايقي ديگر ترجمه اعتراضيه رسمي گروه غير متعهد ها به بند 9 قطعنامه بر روي خروجي مهر مخابره مي شود.

کد مطلب 65514

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