65 درصد واجدین شرایط انزلی در انتخابات شرکت کردند

به گزارش خبرنگار مهر در انزلی، اسماعیل عبداللهی عصر شنبه در انزلی افزود: جمعیت واجد شرایط رای این دور از انتخابات در بندرانزلی ‪ ۸۲‬هزار نفر بود و از ‪ ۵۳‬هزار و ‪ ۹۸۲‬رای ماخوذه، ‪ ۵۱‬هزار و ‪ ۹۸۱‬رای صحیح شمارش شد.

وی گفت: "حسن خسته‌بند" با ‪ ۲۴‬هزار و ‪۵۲۴‬ رای به عنوان نماینده مردم بندر انزلی به هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی راه یافت.

وی اعلام کرد: "هادی حق شناس" نماینده فعلی شهرستان با ‪ ۱۶‬هزار و ‪ ۲۵۰‬رای ، "امید عزیزی" رئیس سابق اداره آموزش و پرورش شهرستان با هشت هزار و ‪۶۴۶‬ رای، "علی شیرافکن "بخشدار سابق انزلی با دو هزار و ‪ ۱۳۸‬رای و "سید خلیل موشح "نماینده دور سوم و فرماندار دهه ‪ ۶۰‬این شهرستان با ‪ ۴۲۳‬رای، آرای بعدی را به خود اختصاص دادند.

عبدالهی یادآورشد: در دور هفتم حدود ‪ ۵۲‬درصد واجدین شرایط در انتخابات شرکت کرده بودند.

شهرستان بندرانزلی ‪ ۱۳۴‬هزار نفر جمعیت دارد.

