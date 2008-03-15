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۲۵ اسفند ۱۳۸۶، ۱۵:۵۵

نتایج شمارش آراء/

65 درصد واجدین شرایط انزلی در انتخابات شرکت کردند

رشت - خبرگزاری مهر: فرماندار انزلی گفت: ‪ ۶۵/۸۳‬درصد از واجدان شرایط رای دادن در شهرستان انزلی در انتخابات شرکت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر در انزلی، اسماعیل عبداللهی عصر شنبه در انزلی افزود: جمعیت واجد شرایط رای این دور از انتخابات در بندرانزلی ‪ ۸۲‬هزار نفر بود و از ‪ ۵۳‬هزار و ‪ ۹۸۲‬رای ماخوذه، ‪ ۵۱‬هزار و ‪ ۹۸۱‬رای صحیح شمارش شد.

وی گفت:  "حسن خسته‌بند" با ‪ ۲۴‬هزار و ‪۵۲۴‬ رای به عنوان نماینده مردم بندر انزلی به هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی راه یافت.

وی اعلام کرد: "هادی حق شناس" نماینده فعلی شهرستان با ‪ ۱۶‬هزار و ‪ ۲۵۰‬رای ، "امید عزیزی" رئیس سابق اداره آموزش و پرورش شهرستان با هشت هزار و ‪۶۴۶‬ رای، "علی شیرافکن "بخشدار سابق انزلی با دو هزار و ‪ ۱۳۸‬رای و "سید خلیل موشح "نماینده دور سوم و فرماندار دهه ‪ ۶۰‬این شهرستان با ‪ ۴۲۳‬رای، آرای بعدی را به خود اختصاص دادند.

عبدالهی  یادآورشد: در دور هفتم حدود ‪ ۵۲‬درصد واجدین  شرایط در انتخابات شرکت کرده بودند.

شهرستان بندرانزلی ‪ ۱۳۴‬هزار نفر جمعیت دارد.
کد مطلب 655144

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