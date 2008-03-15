65 درصد واجدین شرایط انزلی در انتخابات شرکت کردند

به گزارش خبرنگار مهر در انزلی، اسماعیل عبداللهی عصر شنبه در انزلی افزود: جمعیت واجد شرایط رای این دور از انتخابات در بندرانزلی ۸۲هزار نفر بود و از ۵۳هزار و ۹۸۲رای ماخوذه، ۵۱هزار و ۹۸۱رای صحیح شمارش شد.
وی گفت: "حسن خستهبند" با ۲۴هزار و ۵۲۴ رای به عنوان نماینده مردم بندر انزلی به هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی راه یافت.
وی اعلام کرد: "هادی حق شناس" نماینده فعلی شهرستان با ۱۶هزار و ۲۵۰رای ، "امید عزیزی" رئیس سابق اداره آموزش و پرورش شهرستان با هشت هزار و ۶۴۶ رای، "علی شیرافکن "بخشدار سابق انزلی با دو هزار و ۱۳۸رای و "سید خلیل موشح "نماینده دور سوم و فرماندار دهه ۶۰این شهرستان با ۴۲۳رای، آرای بعدی را به خود اختصاص دادند.
عبدالهی یادآورشد: در دور هفتم حدود ۵۲درصد واجدین شرایط در انتخابات شرکت کرده بودند.
شهرستان بندرانزلی ۱۳۴هزار نفر جمعیت دارد.
نظر شما