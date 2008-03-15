اخبار کوتاه رادیو

به گزارش خبرگزاری مهر، در این برنامه شهنازی درباره عملکرد این فدراسیون در سال 86 توضیح می‌دهد. همچنین با توجه به توفیقات تیم ملی پینگ پنگ در مسابقات چین، صدرالدین کاظمی کارشناس مجری برنامه با شهنازی و بهمن بهروزی کارشناس برنامه درباره نحوه برگزاری این مسابقات، تعداد و قدرت تیم‌های شرکت‌کننده و ... صحبت می‌کند.

برنامه "ساعت 25" کاری از گروه جوان و ورزش رادیو جوان است که به سردبیری سمیرا سلطانی و حسن نوایی، اجرای صدرالدین کاظمی و تهیه‌کنندگی مرضیه میرسلطانی ساعت 13:30 از شبکه رادیویی جوان پخش می‌شود.

ـ برنامه "یک صبح یک سلام" رادیو جوان با نزدیک به حلول سال نو شمسی، برای ایجاد تغییر و تحول در نگاه مخاطبان خود نسبت به زندگی، روزهای یکشنبه و دوشنبه از آسایشگاه معلولین "بچه‌های آسمان" و شیرخوارگاه آمنه به صورت زنده روی آنتن می‌رود.

گفتگو با مسئولان این مراکز نگهداری برای اطلاع‌رسانی مسائل و مشکلات این مکان‌ها عمده‌ترین فعالیتی است که در برنامه انجام می‌شود تا زمینه‌ای برای رسیدگی بیشتر به امور این افراد از طرف عموم مردم ایجاد شود. این برنامه به سردبیری مریم سیدغفوری، تهیه‌کنندگی زهرا عبدالله‌زاده و اجرای بنفشه رافعی ساعت شش و نیم صبح از رادیو جوان روی آنتن می‌رود.

ـ محمد سریر روز 26 اسفند مهمان برنامه زنده "نوبت ترانه" و برنامه زنده "ماه در حوض" میزبان ابوالفضل جلیلی در شبکه جهانی صدای آشنا هستند. این دو برنامه کاری از گروه طرح و تولید حوزه آمریکا در این شبکه است که به سردبیری بهناز بهروزی به ترتیب ساعت 9:30 صبح و 10:30 به وقت تهران از این شبکه روی آنتن می‌رود.

ـ "جنبش پایدار" عنوان ویژه‌برنامه‌ای از گروه طرح و تولید حوزه اقیانوسیه در شبکه جهانی صدای آشناست که روز ملی شدن صنعت نفت از این شبکه پخش می‌شود. این برنامه به سردبیری مجید حلاجی 29 اسفند ساعت دو و نیم بامداد به وقت تهران از این شبکه روی آنتن می‌رود.

ـ ویژه برنامه "یک جنبش یک حماسه" کاری از گروه و تولید حوزه آمریکا در روز ملی شدن صنعت نفت از شبکه جهانی صدای آشنا پخش خواهد شد. این برنامه 29 اسفند ساعت 17 به وقت تهران از این شبکه روی آنتن می‌رود.