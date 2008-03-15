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۲۵ اسفند ۱۳۸۶، ۱۶:۲۰

نتایج شمارش آرا/

نتایج انتخابات استان گلستان اعلام شد

نتایج انتخابات استان گلستان اعلام شد

گرگان - خبرگزاری مهر: ستاد انتخابات استان گلستان نتیجه انتخابات هشتمین دوره مجلس در حوزه های انتخابیه این استان را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، در این استان از هفت کرسی نمایندگی مجلس، سه نامزد با کسب حدنصاب آرا به مجلس راه یافتند و رقابت برای راهیابی چهار کرسی دیگر به مجلس به دور دوم کشیده شد.

بر اساس این گزارش، در حوزه انتخابیه "گرگان، آق قلا و بهاران" از مجموع 214 هزار و 346 رای ماخوذه، "حجت الاسلام سیدعلی طاهری" با کسب 79 هزار و 66 رای حائز اکثریت آرا شد و به مجلس راه یافت و در همین حوزه، انتخاب دومین نماینده به دور دوم کشیده شد و "عبدالحسین ناصری" و "عبدالناصر ایزدی" به ترتیب با 46 هزار و 395 رای و 44 هزار و 316 رای به مرحله دوم راه یافتند.

همچنین "اسدالله قره خانی آلوستانی" از علی آباد کتول با کسب 22 هزار و 186 رای از مجموع 79 هزار و 800 نفر رای ماخوذه به عنوان نماینده این شهرستان انتخاب شد و در حوزه انتخابیه مینودشت و کلاله نیز "سیدنجیب حسینی" با کسب 41 هزار و 657 رای از مجموع 132 هزار و 24 رای به مجلس راه یافت.

براساس همین گزارش انتخابات در حوزه انتخابیه رامیان و آزادشهر، در شرق استان گلستان به دور دوم کشیده شد و "مرادعلی منصوری" با 17 هزار و 286 رای و "عباس حق پرست" با کسب 14 هزار و 695 رای از مجموع 78 هزار و 896 رای به دور دوم راه یافتند.

در حوزه انتخابیه کردکوی، بندر ترکمن و بندر گز از مجموع 118 هزار و 610 رای ماخوذه " محمدجواد نظری مهر" و "عبدالحکیم فیروزی" به ترتیب با کسب 19 هزار و 782 رای و 19 هزار و 162 رای با هم رقابت خواهند کرد.

"بایرام گلدی برمک" با کسب 24 هزار و 647 رای و "عبدالله رستگار" با کسب 22 هزار و 252 رای از مجموع 131 هزار و 814 رای برای کسب کرسی نمایندگی مجلس از حوزه انتخابیه گنبد کاووس به مرحله دوم راه یافتند.

کد مطلب 655150

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