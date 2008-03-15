نتایج انتخابات استان گلستان اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، در این استان از هفت کرسی نمایندگی مجلس، سه نامزد با کسب حدنصاب آرا به مجلس راه یافتند و رقابت برای راهیابی چهار کرسی دیگر به مجلس به دور دوم کشیده شد.

بر اساس این گزارش، در حوزه انتخابیه "گرگان، آق قلا و بهاران" از مجموع 214 هزار و 346 رای ماخوذه، "حجت الاسلام سیدعلی طاهری" با کسب 79 هزار و 66 رای حائز اکثریت آرا شد و به مجلس راه یافت و در همین حوزه، انتخاب دومین نماینده به دور دوم کشیده شد و "عبدالحسین ناصری" و "عبدالناصر ایزدی" به ترتیب با 46 هزار و 395 رای و 44 هزار و 316 رای به مرحله دوم راه یافتند.

همچنین "اسدالله قره خانی آلوستانی" از علی آباد کتول با کسب 22 هزار و 186 رای از مجموع 79 هزار و 800 نفر رای ماخوذه به عنوان نماینده این شهرستان انتخاب شد و در حوزه انتخابیه مینودشت و کلاله نیز "سیدنجیب حسینی" با کسب 41 هزار و 657 رای از مجموع 132 هزار و 24 رای به مجلس راه یافت.

براساس همین گزارش انتخابات در حوزه انتخابیه رامیان و آزادشهر، در شرق استان گلستان به دور دوم کشیده شد و "مرادعلی منصوری" با 17 هزار و 286 رای و "عباس حق پرست" با کسب 14 هزار و 695 رای از مجموع 78 هزار و 896 رای به دور دوم راه یافتند.

در حوزه انتخابیه کردکوی، بندر ترکمن و بندر گز از مجموع 118 هزار و 610 رای ماخوذه " محمدجواد نظری مهر" و "عبدالحکیم فیروزی" به ترتیب با کسب 19 هزار و 782 رای و 19 هزار و 162 رای با هم رقابت خواهند کرد.

"بایرام گلدی برمک" با کسب 24 هزار و 647 رای و "عبدالله رستگار" با کسب 22 هزار و 252 رای از مجموع 131 هزار و 814 رای برای کسب کرسی نمایندگی مجلس از حوزه انتخابیه گنبد کاووس به مرحله دوم راه یافتند.