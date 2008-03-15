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۲۵ اسفند ۱۳۸۶، ۱۵:۵۷

اسامی محرومان روز دوم لیگ قهرمانان آسیا اعلام شد

اسامی محرومان روز دوم لیگ قهرمانان آسیا اعلام شد

در پایان روز اول بازیهای لیگ قهرمانان آسیا و جام AFC کمیته انضباطی کنفدراسیون فوتبال آسیا اسامی محرومان بازیهای روز دوم این رقابت ها را اعلام کرد که محسن بنگر مدافع سپاهان یکی از آنهاست.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری فوتبال آسیا، بنا به تصمیم کمیته انضباطی کنفدراسیون فوتبال آسیا بنگر بدلیل دریافت کارت قرمز در بازی سپاهان - الاتحاد که با برد 2 برصفر میهمان سوری به پایان رسید، کارت قرمز گرفت و از حضور در بازی بعدی این تیم با کوروچی در ازبکستان محروم شد.

تصمیمات دیگر کمیته انضباطی کنفدراسیون فوتبال آسیا به شرح زیر است :

لیگ قهرمانان آسیا:
1- وضعیت کمک مربی تیم فوتبال آدلاید استرالیا پس از دریافت توضیح باشگاه درباره رفتار ناشایست او در بازی با پوهانگ مشخص خواهد شد.
2- صاحب العبدالله بازیکن الاهلی بدلیل دریافت کارت قرمز در بازی مقابل السد از بازی بعدی این تیم برابر الکرامه سوریه محروم شد.
3- یعقوب الطاهر بازیکن کویت پس از دریافت کارت قرمز مقابل سایپا از بازی بعدی این تیم برابر نیروی هوایی عراق محروم شد.
4- گیو سالی بازیکن آدلاید یوناتید با کارت قرمزی که مقابل پوهانگ استیلرز گرفت از بازی با چانگچون یاتای محروم شد.
5- امانوئل اجیک بازیکن نام دین با گرفتن دو کارت زرد در بازی با بیجینگ گوان از بازی مقابل کاشیما آنتلرز محروم شد.
6- پارک وون جائه از پوهانگ با گرفتن دو کارت زرد در بازی با آدلاید از بازی با بین دونگ محروم شد.

جام AFC :
1- خور سک لنگ مربی کداه که بطور موقت محروم بود بدلیل توهین به مقامات رسمی بازی که در گزارش ناظر بازی و داور آمده مجبور به ادای توضیحات شد. کمیته انضباطی پس از دریافت توضیحات کتبی او درباره این پرونده قضاوت می کند.
2- محمد سیفان بازیکن نیورادیانت با گرفتن دو کارت زرد در بازی با پراک از مسابقه بعدی تیمش مقابل کیتچی محروم شد.
3- فاذی شاهین بازیکن الوحدا پس از گرفتن کارت قرمز در بازی با اهلی صنعا از بازی با صفا محروم شد.

کد مطلب 655153

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