نتایج انتخابات تهران مرحله به مرحله اعلام شود

به گزارش خبرنگار مهر عبدالله ناصری امروز در نشستی خبری با بیان اینکه ستاد ائتلاف اصلاح طلبان در مجموع 132 نامزد را برای انتخابات مجلس هشتم معرفی کرد ، گفت : ما چون خود را از جریانات اصیل انقلاب می دانیم هیچگاه از انتخابات کنار نکشیدیم .

ناصری با بیان آنچه که کاهش مشارکت کم مردم در شهرهای بزرگ خواند ، گفت : نامزدهای ستاد ائتلاف اصلاح طلبان در شهرهای بزرگ رد صلاحیت شدند و همین امر عامل کاهش مشارکت مردم در این شهرها شد، بنابراین این عدم مشارکت معنادار است.

وی افزود : تا کنون در مرحله اول 34 کاندیدای ستاد ائتلاف اصلاح طلبان به مجلس هشتم راه یافته اند و 15 کاندیدای دیگر صد درصد در مرحله دوم وارد مجلس خواهند شد.

ناصری ضمن انتقاد از اظهارات وزیر کشور که اعلام کرد نتایج انتخابات تهران ظرف روزهای دوشنبه و سه شنبه به صورت یکجا اعلام می شود گفت : این اتفاق نامیمونی است که در انتخابات دوره سوم شوراهای شهر و روستا روی داد به طوری که تا سه روز پس از اخذ رای نتایج انتخابات اعلام نشد، بنابراین درخواست ما از وزارت کشور و مسئولان امر انتخابات این است که در انتخابات مجلس هشتم نتایج مرحله به مرحله اعلام شود.

سخنگوی ستاد ائتلاف اصلاح طلبان همچنین ضمن انتقاد از عدم صدور کارتهای ویژه نظارت در شعب اخذ رای برای نمایندگان کاندیداهای ستاد ائتلاف اصلاح طلبان گفت : بر اساس ماده 55 قانون انتخابات نامزدها حق دارند نمایندگان ناظری را برای حضور در حوزه های انتخابیه معرفی کنند و طبق تبصره همین ماده هیچ نهادی حق ایجاد مانع در این راستا را ندارد اما متاسفانه از 3 هزار و 600 ناظری که ما معرفی کرده بودیم تنها برای هزار و 300 ناظر کارت صادر شد.

ناصری در عین حال گفت : وزارت کشور قولهایی برای حضور بازرسان ویژه ائتلاف اصلاح طلبان به سایتهای شمارش در مناطق 22 گانه تهران به ما داده است و قرار است ما بازرسان ویژه ای را به این سایت بفرستیم تا از نزدیک در جریان شمارش آرا قرار گیرند.

ناصری معتقد است : انتخابات مجلس هشتم کاملا دوقطبی بود و رقابت در این انتخابات میان جبهه متحد و البته در برخی شهرها و ائتلاف فراگیر اصولگرایان از یک سو و از سوی دیگر ائتلاف اصلاح طلبان بود.

سخنگوی ستاد ائتلاف اصلاح طلبان همچنین درباره ترکیب اصلاح طلبان در مجلس هشتم نیز گفت : ترکیب اصلاح طلبان در این مجلس متفاوت از مجلس هفتم خواهد بود به طوری که حضور کاندیداهای اصلاح طلب در مجلس آینده حضوری معنادارتر بوده و از سوی دیگر شاهد کاهش میزان حضور کاندیداهای همسو با دولت در این مجلس هستیم.

ناصری در پاسخ به سئوال خبرنگاری که گفت نتایج انتخابات بیانگر عدم اقبال مردم به لیست یاران خاتمی است آیا این تحلیل را قبول دارید ؟ ضمن رد این موضوع گفت : گزارشات دریافتی ما از تهران نشان می دهد ستاد ائتلاف اصلاح طلبان در بسیاری از مناطق و محدوده های رای گیری پیروز بوده است البته به دلیل اینکه کشور ما حزبی نیست و متاسفانه در برخی مواقع احزاب تخطئه می شوند، باید بپذیریم که شاخص بودن چهره ها و معروفیت آنها تاثیر بسزایی در کسب آرا دارد.