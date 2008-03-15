رضایت مناطق نفت خیز از نائب قهرمانی لیگ برتر تکواندو

هفته قبل پرونده مسابقات لیگ برتر تکواندو با قهرمانی تیم دانشگاه آزاد و نائب قهرمانی تیم مناطق نفت خیز جنوب بسته شد.

سید محمد طاهر نژاد که به عنوان بهترین سرپرست لیگ برتر تکواندو انتخاب شد در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز گفت: سطح کیفی مسابقات نسبت به سال گذشته رشد قابل ملاحظه ای داشته و شاهد سرمایه گذاری قابل توجه باشگاه های کشور در رشته تکواندو بودیم.

وی افزود: تیم مناطق نفت خیز جنوب در مسابقات فصل گذشته برای اولین بار در لیگ برتر تکواندو شرکت کرد و به مقام سومی دست یافت ولی امسال با کسب تجربه لازم موفق به کسب مقام نائب قهرمانی شدیم هر چند با تیم قهرمان تنها پنج امتیار فاصله داشتیم که در ورزش تکواندو اختلاف زیادی به حساب نمی آید.

طاهرنژاد تصریح کرد: یکی از مشکلات لیگ برتر این بود که اکثر بازیها در خانه تکواندو تهران برگزار شد و تیمهای شهرستانی از امتیاز تماشاگر و میزبانی محروم بودند به همین علت تیمهای تهرانی از موقعیت بهتری برای کسب عناوین برتر برخوردار بودند. البته در این بین نمی توان زیاد فداسیون را مقصر دانست چون خیلی از تیمها از داشتن امکانات لازم برای میزبانی این رقابتها محروم بودند.

سرپرست تیم تکواندو مناطق نفت خیز جنوب عنوان کرد: در رقابتهای امسال تیم را برای کسب مقام اول تا سوم بسته بودیم و با کسب مقام نائب قهرمانی تقریبا به هدف و خواسته خود رسیدیم به همین علت مدیرعامل باشگاه با حضور ما در فصل آینده موافقت کرد.

وی تاکید کرد: هنور اهداف ما برای فصل آینده لیگ برتر تکواندو مشخص نشده است و باید در این زمینه با مدیرعامل باشگاه نشستی داشته باشیم و استراتژی آینده تیم تکواندو را ترسیم کنیم. ولی در صورت حضور در مسابقات لیگ برتر فصل آینده تنها با هدف کسب عنوان قهرمانی وارد گود می شویم.

طاهر نژاد تاکید کرد: در فصل اخیر لیگ برتر تکواندو، حدود 30 درصد تیم را تکواندو کاران بومی استان خوزستان تشکیل می دادند ولی با وجود تیم های پایه خوب و تکواندو کاران مستعدی که در باشگاه حضور دارند قصد داریم از تکواندوکاران بومی بیشتری در ترکیب فصل آینده لیگ استفاده کنیم.

وی گفت: تیم نایب قهرمان لیگ برتر با تشخیص فدراسیون تکواندو به یک تورنمنت معتبر بین الملی اعزام می شود و ما از هم اینک خود را برای حضور در اینچنین تورنمنتی آماده کرده ایم. چون اعتقاد داریم حضور در اینگونه تورنمنت ها می تواند تجربه لازم را در اختیار تکواندوکاران ما قرار دهد تا با آمادگی و اعتماد به نفس بیشتری در رقابت های آینده شرکت کنند.

تیم مناطق نفت خیز جنو ب در فصل اخیر لیگ برتر تکواندو با کسب 28 امتیاز به مقام نائب قهرمانی دست یافت و امید غلامزاده، تکواندو کار این تیم به عنوان بهترین و فنی ترین تکواندو کار لیگ برتر انتخاب شد.