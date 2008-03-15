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۲۵ اسفند ۱۳۸۶، ۱۶:۱۵

اطلاعیه فرمانداری تهران:

نتایج اعلام شده از انتخابات تهران غیرمستند و بی‌اعتبار است

نتایج اعلام شده از انتخابات تهران غیرمستند و بی‌اعتبار است

فرمانداری تهران نتایج اعلام شده در سایت های خبری از شمارش آراء انتخابات مجلس هشتم شورای اسلامی در حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر را بی اعتبار و غیر مستند خواند .

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی فرمانداری تهران در اطلاعیه ای اعلام کرد: اعلام هرگونه آمار از سوی رسانه ها و سایت های خبری در خصوص ترکیب آراء انتخابات مجلس هشتم شورای اسلامی در حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر فاقد اعتبار بوده و به هیچ عنوان مستند نمی باشد.

در این اطلاعیه تاکید شده است اخبار منتشره بیشتر حدس و گمان رسانه ها و سایت های خبری بوده و فاقد ارزش و اعتبار قانونی است.

در پایان این اطلاعیه آمده است: بدیهی است اعلام رسمی آمار نتایج انتخابات در حوزه انتخابیه فوق توسط ستاد انتخابات کشور یا ستاد انتخابات فرمانداری تهران متعاقبا به حضور مردم شریف حوزه انتخابیه تهران، ری، شیمرانات و اسلامشهر خواهد رسید.

کد مطلب 655158

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