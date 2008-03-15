به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی فرمانداری تهران در اطلاعیه ای اعلام کرد: اعلام هرگونه آمار از سوی رسانه ها و سایت های خبری در خصوص ترکیب آراء انتخابات مجلس هشتم شورای اسلامی در حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر فاقد اعتبار بوده و به هیچ عنوان مستند نمی باشد.

در این اطلاعیه تاکید شده است اخبار منتشره بیشتر حدس و گمان رسانه ها و سایت های خبری بوده و فاقد ارزش و اعتبار قانونی است.

در پایان این اطلاعیه آمده است: بدیهی است اعلام رسمی آمار نتایج انتخابات در حوزه انتخابیه فوق توسط ستاد انتخابات کشور یا ستاد انتخابات فرمانداری تهران متعاقبا به حضور مردم شریف حوزه انتخابیه تهران، ری، شیمرانات و اسلامشهر خواهد رسید.

