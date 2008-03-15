نتایج قطعی انتخابات در استان خوزستان اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، در حوزه انتخابیه شوش از مجموع 81 هزار و 610 رای ماخوذه « سید جاسم ساعدی» با کسب 27 هزار و 431 رای به عنوان نماینده وارد مجلس شورای اسلامی شد.

در حوزه انتخابیه بهبهان از مجموع 82 هزار و 267 رای ماخوذه « محمد موحد» با کسب 30 هزار و 713 رای حایز اکثریت آرا شد.

درحوزه انتخابیه آبادان شش نامزد شامل «جواد سعدون زاده» ، «سید علی موسوی جرف» ، «سید حسین دهدشتی»، «عبداله کعبی»، «محمدگذاری» و «محمدسعید انصاری» همگی به دور دوم راه یافتند.

در حوزه انتخابیه دشت آزادگان از مجموع 49 هزار و 773 ‬رای ماخوذه «هاشم سواری» با 14 هزارو 36 ‬رای پبه عنوان نماینده این حوزه انتخابیه معرفی شد.

در حوزه انتخابیه خرمشهر از مجموع 53 هزار و 923 رای ماخوذه «مصطفی مطور زاده» با کسب 14 هزار و 678 رای برای دومین بار متوالی به عنوان نماینده خرمشهر و مینوشهر به مجلس شورای اسلامی راه یافت.

در حوزه انتخابیه دزفول «سید احمد آوایی» با کسب 37 هزار و 281 رای از مجموع 126 هزارو 642 رای ماخوذه به عنوان نماینده این حوزه انتخابیه معرفی شد.

در حوزه انتخابیه مسجد سلیمان «امیدوار رضایی میرقاید» نماینده فعلی این حوزه با کسب اکثیریت آرا مجددا به مجلس راه یافت.

در حوزه انتخابیه شادگان «محمد ناصری نژاد» با کسب 25 هزار و 756 رای از مجموع 60 هزارو 96 رای ماخوذه حایز اکثریت آرای این حوزه انتخابیه شد.

در حوزه انتخابیه رامهرمز و رامشیر «سید ناصر موسوی» با کسب اکثریت آرا مجددا به عنوان نماینده این حوزه انتخابیه به مجلس راه پیدا کرد.

در حوزه انتخابیه ماهشهر «کمال دانشیار» نماینده فعلی و «خلیل حیات مقدم» به مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی راه پیدا کردند..

در حوزه انتخابیه اهواز «شبیب جویجری» با کسب 77 هزار و 225 رای از مجموع 304 هزارو 306 رای ماخوذه به عنوان نماینده وارد مجلس شد و «ناصر سودانی» ، «محمد جعفر فلسفی» ، «سید شریف حسینی» و «زیبا صالح پور» برای انتخاب دو نماینده دیگر به مرحله دوم راه یافتند.

در حوزه انتخابیه ایذه و باغملک «علیرضا دهقان» و « سید هادی طباطبایی» به دور دوم راه یافتند.

در حوزه انتخابیه اندیمشک «فریدون حسنوند» با کسب اکثریت آرا به مجلس راه یافت.

در حوزه انتخابیه شوشتر و گتوند« سید محمد سادات ابراهیمی» و «حیدر سیدی» به دور دوم انتخابات راه یافتند.