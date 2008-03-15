بیش از 2 میلیون تعرفه رای در حوزه انتخابیه تهران مصرف شد

به گزارش خبرنگار مهر مستقر در ستاد انتخابات فرمانداری تهران ، محمد لاریجانی رئیس ستاد انتخابات حوزه انتخابیه تهران ، ری ، شمیرانات و اسلامشهر با اعلام این خبر یادآور شد که بخشی از شهروندان تهرانی به دلیل مسافرت یا دانشجو بودن در شهرهای دیگر نتوانستند در انتخابات دیروز حضور داشته باشند.

وی همچنین درباره شمارش آرای شهر تهران نیز گفت : پس از پایان اخذ رای مجریان ، بازرسان و مسئولان انتخابات از همان ساعت شروع به شمارش آرا کرده اند که این شمارش در حال حاضر نیز ادامه دارد.

معاون فرماندار تهران در خصوص بروز تخلفات انتخاباتی نیز گفت : انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی از جمله بی دغدغه ترین انتخاباتی بود که تا کنون پشت سر گذاشتیم.

لاریجانی همچنین در پاسخ به این سئوال که آیا آمار نتایج انتخابات شهر تهران به طور یکجا اعلام خواهدشد یا به صورت تدریجی گفت : سیاست ما همان سیاستی است که وزارت کشور اتخاذ کرده اند.

رئیس ستاد انتخابات تهران در ادامه از نتیجه انتخابات مجلس خبرگان نیز ابراز بی اطلاعی کرد و گفت : شمارش آرای انتخابات مجلس خبرگان نیز ادامه دارد که ما امیدواریم این آمار را هر چه زودتر به رسمی اعلام کنیم.