راهیابی محمدعلی کریمی و غلامرضا کرمی به مجلس از حوزه کرمان

معاون سیاسی استاندار کرمان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طبق آمار شمارش شده در انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی بیش از 60 درصد افراد واجد شرایط در استان کرمان در انتخابات شرکت کرده اند.



ابوالقاسم نصرالهی افزود: شمارش آراء در هفت حوزه انتخابیه کرمان به پایان رسیده است که "موسی غضنفرآبادی" از حوزه انتخابیه بم، "مصطفی رضاحسینی" از حوزه انتخابیه شهر بابک، "شهباز حسین پور" از حوزه انتخابیه سیرجان، "مصطفی امیری" از حوزه انتخابیه کهنوج و منوجان، "حسین هاشمیان" از حوزه انتخابیه رفسنجان، "حسین امیری" از حوزه انتخابیه زرند و "محمدتقی بختیاری" از حوزه انتخابیه بافت انتخاب شدند.



وی خاطرنشان کرد: در حوزه انتخابیه کرمان و راور به ترتیب "محمدعلی کریمی" با 102 هزار و 103 رای، "غلامرضا کرمی" با 83 هزار و 288 رای، "مهدی عرب پور" با 81 هزار و 721 رای، "محمدجواد فدایی" با 73 هزار و 284 رای و بتول نامجو با 23 هزار و 265 رای به مجلس شورای اسلامی راه یافتند.



بنا به این گزارش آراء شهرستان جیرفت همچنان در حال شمارش است و طبق گزارش های قبلی تاکنون "اسلام پناه" بالا ترین آراء را به خود اختصاص داده است.



