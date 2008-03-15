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۲۵ اسفند ۱۳۸۶، ۱۸:۳۹

160 نفر از دانش آموزان بسیجی کاشمر به مناطق جنوب کشور اعزام شدند

مشهد - خبرگزاری مهر: به منظور بازدید از مناطق عملیاتی 160 نفر از دانش آموزان کاشمری بعد از ظهر امروز عازم جنوب کشور شدند.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد در مراسم مشایعت و بدرقه این دانش آموزان سرهنگ پاسدار سجادی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج کاشمر بر انتقال ارزشهای دفاع مقدس به نسل سوم انقلاب تاکید کرد.

دانش آموزان بسیجی با چهار دستگاه اتوبوس و با بدرقه مسوولان فرمانداری، هلال احمر و آموزش و پرورش و همراه با هدایای متبرک اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان عازم اهواز شدند.

کاروان راهیان نور شهرستان کاشمر در مدت سه روز اقامت در استان خوزستان از مناطق شلمچه، طلائیه، هویزه، بستان، اروند کنار، آبادان، خرمشهر و ... بازدید می کنند.

 

 

کد مطلب 655164

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