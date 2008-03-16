احسان الله شریفى در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب اظهار داشت : در حال حاضر جزیره کیش به عنوان اولین ‌شهر الکترونیکى ایران در جهان و یکی از پیشروترین شهرهای مجازی کشور به حساب می آید.

وى اضافه کرد : بکارگیری فناوری اطلاعات و اینترنت در تمام جهان امری مرسوم شده است. در دنیا همه به IT به چشم ابزاری توسعه می نگرند که ما هم در این راستا و برای دور نماندن از قافله علم و دانش در جهان در صدد استفاده هر چه بیشتر از اینترنت در کشور هستیم.

شریفی خاطرنشان کرد: با تدابیر و برنامه ریزیهایی که انجام شده ما درصدد هستیم که خدمات رایگان اینترنت بى‌سیم را از 25 اسفند ماه سال جارى تا‌ 20 فروردین ماه سال آینده در 24 نقطه پرتردد جزیره کیش جهت استفاده مسافران و مشترکان دایر کنیم.

وی افزود: از سال گذشته اجرای این طرح در دست اقدام قرار گرفت که جهت راه اندازى این سیستم در 20 نقطه کیش هزینه ای در حدود 20 میلیون تومان صرف شد. اجرای برنامه امسال هم هزینه ای در حدود 25 الی 30 میلیون تومان خواهد داشت.

شریفى دلیل ارائه اینترنت بی سیم رایگان در کیش را فضای رقابتی شرکتهای ارائه دهنده اینترنت دانست و گفت: به دلیل توسعه زیرساخت‌هاى مخابراتى در کیش برخى از شرکت‌هاى فعال در زمینه ارائه خدمات اینترنتى اعلام آمادگی کرده اند که در ایام نوروزی اینترنت بی سیم را رایگان ارائه خواهند کرد.

وی اضافه کرد: اینترنت بی سیم رایگان در 24 نقطه پرتردد کیش ارائه می شود که این نقاط شامل بازارهاى پردیس یک و دو، ونوس، مریم، مروارید، پانیذ، لابى هتل‌هاى ارم، پارمیس، شایگان، شایان، سان رایز، پارسیان، گراند هتل، فرودگاه کیش، محوطه سازمان منطقه آزاد کیش، محوطه مسجدهاى امیر (ع) و خاتم الانبیا، رستوران پارس و محوطه رستوران حافظیه است.

معاون طرح، برنامه و فناورى اطلاعات سازمان منطقه‌آزاد کیش در ادامه سخنان خود اسکله تفریحى بزرگ، محوطه مجتمع پارس و مجتمع اقامتى 12 و 48 واحدى را نیز از نقاط ارائه دهنده خدمات رایگان اینترنت بى‌سیم دانست.

وى اظهارداشت: استقرار، نگهدارى و آماده شدن سیستم‌هاى اینترنت بى‌سیم در سال جارى توسط شرکت‌هاى مربوط رایگان‌اعلام شده اماهزینه پهناى باند مصرفى از محل اعتبارات سازمان منطقه آزاد کیش تامین مى‌شود.