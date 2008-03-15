انتخابات در رشت و آستانه اشرفیه به دور دوم کشیده شد

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، اکبر درزی عصر امروز در محل ستاد انتخابات استان در جمع خبرنگاران اعلام کرد: حوزه انتخابیه رشت دارای سه کرسی در مجلس شورای اسلامی است و در این دوره از انتخابات هیچ یک از نامزدهای انتخابات نتوانستند به مجلس راه یابند و در این میان شش نفر اول که بیشترین آراء مردم را به خود اختصاص داده اند به مرحله دوم راه می یابند.

وی افزود: از ‪ ۲۲۰‬هزار رای ماخوذه در این حوزه انتخابیه، "جبار کوچکی نژاد ارم ساداتی" با ‪ ۴۸‬هزار و ‪ ۵۴۹‬رای، "سیدعلی آقازاده" با ‪ ۴۲‬هزار و ‪۴۲۲‬ رای، "حسن تامینی" با ‪ ۳۹‬هزار و ‪ ۷۸۰‬رای، "هاجر تحریری نیک صفت" با ‪ ۲۷‬هزار ‪ ۱۶۶‬رای، "رمضانعلی صادق‌زاده" با ‪ ۲۶‬هزار و ‪ ۱۷۲‬رای و "علی نعیمی" با ‪ ۲۵‬هزار و ‪ ۴۶۷‬رای به مرحله دوم انتخابات راه یافتند.

درزی بیان داشت: در شهرستان آستانه‌ اشرفیه نیز که دارای یک نماینده در مجلس است از مجموع 48 هزار و 679 رای ماخوذه، "محمدحسین قربانی" با ‪ ۹‬هزار و ‪ ۳۰۳‬رای و "سیدمهدی صادق" با پنج هزار و ‪ ۹۲۷‬رای به دور دوم راه یافتند.



