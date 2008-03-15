انتخابات در رشت و آستانه اشرفیه به دور دوم کشیده شد

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، اکبر درزی عصر امروز در محل ستاد انتخابات استان در جمع خبرنگاران اعلام کرد: حوزه انتخابیه رشت دارای سه کرسی در مجلس شورای اسلامی است و در این دوره از انتخابات هیچ یک از نامزدهای انتخابات نتوانستند به مجلس راه یابند و در این میان شش نفر اول که بیشترین آراء مردم را به خود اختصاص داده اند به مرحله دوم راه می یابند.
وی افزود: از ۲۲۰هزار رای ماخوذه در این حوزه انتخابیه، "جبار کوچکی نژاد ارم ساداتی" با ۴۸هزار و ۵۴۹رای، "سیدعلی آقازاده" با ۴۲هزار و ۴۲۲ رای، "حسن تامینی" با ۳۹هزار و ۷۸۰رای، "هاجر تحریری نیک صفت" با ۲۷هزار ۱۶۶رای، "رمضانعلی صادقزاده" با ۲۶هزار و ۱۷۲رای و "علی نعیمی" با ۲۵هزار و ۴۶۷رای به مرحله دوم انتخابات راه یافتند.
درزی بیان داشت: در شهرستان آستانه اشرفیه نیز که دارای یک نماینده در مجلس است از مجموع 48 هزار و 679 رای ماخوذه، "محمدحسین قربانی" با ۹هزار و ۳۰۳رای و "سیدمهدی صادق" با پنج هزار و ۹۲۷رای به دور دوم راه یافتند.
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