قاسمی نژاد مدال برنز گرفت / رجبی پنجم شد

به گزارش خبرنگار مهر، این مسابقات که از سری رقابت های گزینشی المپیک محسوب می شود امروز صبح در آلماتی آغاز شد که حمید قاسمی نژاد در وزن 81- کیلوگرم پس از پیروزی مقابل جودوکاری از قزاقستان در دور دوم به نماینده ازبکستان باخت و راهی جدول بازنده ها شد. وی در این مرحله مقابل جودوکار مغولی به برتری دست یافت و به مدال برنز رسید.

احسان رجبی دیگر جودوکار کشورمان در وزن 100- کیلوگرم پس از آنکه دور اول را با قرعه استراحت پشت سر گذاشت در دور دوم به "اسعد" قهرمان آسیا از قزاقستان باخت. وی در جدول بازنده ها ابتدا جودوکار قزاقستانی را شکست داد اما برای کسب مدال برنز مقابل جودوکاری از ازبکستان باخت و پنجم شد.

مسابقات بین المللی جودو قزاقستان که از سری رقابت های گزینشی المپیک محسوب می شود به مدت 2 روز در آلماتی برگزار خواهد شد.