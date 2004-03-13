شانس " مرد سيندرلا " براي كسب اسكار كاهش مي يابد

به گزارش خبرگزاري " مهر" به نقل ازسايتهاي اينترنتي جديدترين پروژه " ران هاوارد " درماه مارس 2005 روانه سالنهاي سينما مي شود . اين عامل ازميزان موفقيت فيلم درمراسم اسكارمي كاهد مگراينكه " مرد سيندرلا " به چنان موفقيتي درگيشه فروش نائل آيد كه ياد وخاطره آن تاسال 2006 درذهن داوران مراسم آكادمي باقي بماند.

اين اثركه ازحضور" راسل كرو" و" رنه زلوگر" درنقشهاي اصلي سود مي جويد به زندگي "جيم برادوك " قهرمان مطرح بوكس جهان مي پردازد كه به سال 1935 در يك مسابقه دشوار، حريف نامدارش " مكس باير" را مغلوب كرد و به شهرت جهاني دست يافت." اكيوا گولدزمن " كار نگارش فيلمنامه و " برايان گريزر" تهيه فيلم را برعهده دارد.



