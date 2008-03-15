محرومیت علی مولایی کاهش می یابد

نیک نفس در گفتگو با مهر اظهار داشت: طبق شواهد موجود دوپینگ علی مولایی ناشی از تجویز دارو پزشک متخصص وی برای درمان بیماری این بازیکن و کاملا غیر عمد بوده است.

وی خاطر نشان کرد: باشگاه صنعت مس کرمان از طریق قانونی خواستار کاهش محرومیت این بازیکن شده است اما هنوز شورای استیناف رای خود را صادر نکرده است.

نیک نفس گفت: طبق صحبتهای صورت گرفته احتمال کاهش دوران محرومیت این بازیکن به یک سال زیاد است و کاهش این رای به شش ماه نیز مد نظر است.

مدیرعامل باشگاه صنعت مس کرمان گفت: این بازیکن قرار داد خود را با باشگاه صنعت مس تمدید کرده است و یکی از بازیکنان خوب و آتیه دار باشگاه محسوب می شود.



