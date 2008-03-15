انفجار انتحاری در شرق افغانستان دستکم پنج کشته و زخمی برجا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، "محمد یعقوب" معاون فرمانده پلیس ولایت خوست در شرق افغانستان به خبرگزاری فرانسه گفت: یک فرد انتحارطلب خود را در خارج از شهر خوست که در مرز با پاکستان قرار دارد، منفجر کرد.

وی افزود: در این حادثه، دو نوجوان 13 ساله کشته و دستکم دو شهروند غیرنظامی دیگر نیز زخمی شدند.

این مقام خاطرنشان کرد: این دومین انفجار از این نوع در یک هفته اخیر است. پنجشنبه گذشته نیز در انفجار دیگری در کابل، شش غیرنظامی کشته و دهها نفر دیگر از جمله چهار سرباز آمریکایی زخمی شدند.

یک سخنگوی نیروهای حافظ صلح بین المللی در افغانستان (ایساف) نیز به خبرگزاری فرانسه گفت که یک کاروان شامل چهار خودروی نظامی ازسوی یک فرد انتحارطلب مورد حمله قرار گرفت.

وی افزود: یک سرباز ناتو در این حادثه زخمی شده است.

یکی از شاهدان در محل نیز به خبرگزاری فرانسه گفت: یک خودروی نظامی در آتش می سوخت و دیگری در کنار جاده واژگون شده بود.

یک سخنگوی طالبان نیز به خبرگزاری فرانسه اطلاع داد که مسئولیت این حمله را برعهده می گیرد.

از ابتدای سال 2001 میلادی تاکنون که رژیم طالبان در افغانستان سرنگون شد، اعضای طالبان حملات پراکنده ای علیه نیروهای خارجی و مردم بی گناه این کشور اجرا کرده اند.