نماینده لاهیجان و سیاهکل در مجلس هشتم انتخاب شد

به گزارش خبرنگار مهر در لاهیجان، احمد آقایی فرماندار لاهیجان عصر شنبه در لاهیجان اظهار داشت: "یوسف قاسمی" با کسب ‪ ۲۱ ‬ هزار و ‪ ۵۵۲ ‬ رای به عنوان نماینده مردم این حوزه انتخاب شد . وی گفت: کل آرای ماخوذه در حوزه انتخابیه شهرستانهای لاهیجان و سیاهکل، ‪ ۸۲ ‬ هزار و ‪ ۴۶۹ ‬ رای بوده است. ‬ فرماندار لاهیجان ادامه داد:

159 صندوق اخذ رای در قالب 123شعبه ثابت، 36 شعبه سیار، 52 شعبه شهری و 107 شعبه روستایی آراء مردم را در 24 اسفند در این دو شهرستان بر عهده داشتند.

آقایی با بیان اینکه اجرای انتخابات مجلس هشتم در لاهیجان و سیاهکل بر عهده چهار هزار و 500 نفر بود، گفت: 121 هزار و 145 نفر در این منطقه واجد شرکت در انتخابات بودند.

وی بیان داشت: علاوه بر انتخابات مجلس هشتم، انتخابات میان دوره ای شورای اسلامی روستایی در محله گل رودبار نیز برگزار شد.