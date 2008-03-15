نماینده لاهیجان و سیاهکل در مجلس هشتم انتخاب شد

به گزارش خبرنگار مهر در لاهیجان، احمد آقایی فرماندار لاهیجان عصر شنبه در لاهیجان اظهار داشت: "یوسف قاسمی" با کسب ۲۱هزار و ۵۵۲رای به عنوان نماینده مردم این حوزه انتخاب شد.
وی گفت: کل آرای ماخوذه در حوزه انتخابیه شهرستانهای لاهیجان و سیاهکل، ۸۲هزار و ۴۶۹رای بوده است.
فرماندار لاهیجان ادامه داد:159 صندوق اخذ رای در قالب 123شعبه ثابت، 36 شعبه سیار، 52 شعبه شهری و 107 شعبه روستایی آراء مردم را در 24 اسفند در این دو شهرستان بر عهده داشتند.
آقایی با بیان اینکه اجرای انتخابات مجلس هشتم در لاهیجان و سیاهکل بر عهده چهار هزار و 500 نفر بود، گفت: 121 هزار و 145 نفر در این منطقه واجد شرکت در انتخابات بودند.
وی بیان داشت: علاوه بر انتخابات مجلس هشتم، انتخابات میان دوره ای شورای اسلامی روستایی در محله گل رودبار نیز برگزار شد.
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