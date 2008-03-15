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۲۵ اسفند ۱۳۸۶، ۱۷:۰۳

نتایج شمارش آراء/

نماینده لاهیجان و سیاهکل در مجلس هشتم انتخاب شد

رشت - خبرگزاری مهر: فرماندار لاهیجان گفت: با اتمام شمارش آرای حوزه انتخابیه لاهیجان و سیاهکل، نماینده منتخب مردم این شهرستانها در مجلس شورای اسلامی مشخص شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در لاهیجان، احمد آقایی فرماندار لاهیجان عصر شنبه در لاهیجان اظهار داشت: "یوسف قاسمی" با کسب ۲۱هزار و ۵۵۲رای به عنوان نماینده مردم این حوزه انتخاب شد.

وی گفت: کل آرای ماخوذه در حوزه انتخابیه شهرستانهای لاهیجان و سیاهکل، ۸۲هزار و ۴۶۹رای بوده است.

فرماندار لاهیجان ادامه داد: 159 صندوق اخذ رای در قالب  123شعبه ثابت، 36 شعبه سیار، 52 شعبه شهری و 107 شعبه روستایی آراء مردم را در 24 اسفند در این دو شهرستان بر عهده داشتند.

آقایی با بیان اینکه اجرای انتخابات مجلس هشتم در لاهیجان و سیاهکل بر عهده چهار هزار و 500 نفر بود، گفت: 121 هزار  و 145 نفر در این منطقه واجد شرکت در انتخابات بودند.

 

وی  بیان داشت: علاوه بر انتخابات مجلس هشتم، انتخابات میان دوره ای شورای اسلامی روستایی در محله گل رودبار نیز برگزار شد.

کد مطلب 655187

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