اعلام منابع پروژه تجزیه و تحلیل نمایشنامه آزمون کارشناسی ارشد رشته کارگردانی

به گزارش خبرگزاری مهر، منابع این آزمون به شرح زیر است:
1- عنوان نمایشنامه : ریچارد سوم / نویسنده : ویلیام شکسپیر
2- عنوان نمایشنامه : مرغابی وحشی / نویسنده : هنریک ایپسن
3- عنوان نمایشنامه : پیک نیک در میدان جنگ / نویسنده : فرناندو آرابال
4- عنوان نمایشنامه : کودک مدفون / نویسنده : سام شپارد
5- عنوان نمایشنامه : شب بخیر مادر / نویسنده : مارشا نورمن
6- عنوان نمایشنامه : دایی واینا / نویسنده : آنتوان چخوف
7- عنوان نمایشنامه : آدم آدم است / نویسنده : برتولت برشت
8- عنوان نمایشنامه : تعلیم ریتا / نویسنده : ویلی راسل
9- عنوان نمایشنامه : گلن گری - گلن راس / نویسنده : دیوید کت
10- عنوان نمایشنامه : هشتمین سفر سندباد / نویسنده : بهرام بیضایی
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