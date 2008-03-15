  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۲۵ اسفند ۱۳۸۶، ۱۷:۰۴

اعلام منابع پروژه تجزیه و تحلیل نمایشنامه آزمون کارشناسی ارشد رشته کارگردانی

اعلام منابع پروژه تجزیه و تحلیل نمایشنامه آزمون کارشناسی ارشد رشته کارگردانی

منابع پروژه "تجزیه و تحلیل نمایشنامه" آزمون کارشناسی ارشد سال 87 رشته کارگردانی (کد 1357) اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، منابع این آزمون به شرح زیر است:

1- عنوان نمایشنامه : ریچارد سوم / نویسنده : ویلیام شکسپیر
2- عنوان نمایشنامه : مرغابی وحشی / نویسنده : هنریک ایپسن
3- عنوان نمایشنامه : پیک نیک در میدان جنگ / نویسنده : فرناندو آرابال
4- عنوان نمایشنامه : کودک مدفون / نویسنده : سام شپارد
5- عنوان نمایشنامه : شب بخیر مادر / نویسنده : مارشا نورمن
6- عنوان نمایشنامه : دایی واینا / نویسنده : آنتوان چخوف
7- عنوان نمایشنامه : آدم آدم است / نویسنده : برتولت برشت
8- عنوان نمایشنامه : تعلیم ریتا / نویسنده : ویلی راسل
9- عنوان نمایشنامه : گلن گری - گلن راس / نویسنده : دیوید کت
10- عنوان نمایشنامه : هشتمین سفر سندباد / نویسنده : بهرام بیضایی

کد مطلب 655189

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها