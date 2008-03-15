اعلام منابع پروژه تجزیه و تحلیل نمایشنامه آزمون کارشناسی ارشد رشته کارگردانی

به گزارش خبرگزاری مهر، منابع این آزمون به شرح زیر است:

1- عنوان نمایشنامه : ریچارد سوم / نویسنده : ویلیام شکسپیر

2- عنوان نمایشنامه : مرغابی وحشی / نویسنده : هنریک ایپسن

3- عنوان نمایشنامه : پیک نیک در میدان جنگ / نویسنده : فرناندو آرابال

4- عنوان نمایشنامه : کودک مدفون / نویسنده : سام شپارد

5- عنوان نمایشنامه : شب بخیر مادر / نویسنده : مارشا نورمن

6- عنوان نمایشنامه : دایی واینا / نویسنده : آنتوان چخوف

7- عنوان نمایشنامه : آدم آدم است / نویسنده : برتولت برشت

8- عنوان نمایشنامه : تعلیم ریتا / نویسنده : ویلی راسل

9- عنوان نمایشنامه : گلن گری - گلن راس / نویسنده : دیوید کت

10- عنوان نمایشنامه : هشتمین سفر سندباد / نویسنده : بهرام بیضایی