حمایت مرکل از رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، آنجلا مرکل در برلین گفت که از رژیم اسرائیل در قبال تهدیدات حمایت خواهد کرد.

آنجلا مرکل که قرار است از سرزمین های اشغالی بازدید کند، گفت: هرگونه تهدید که اسرائیل با آن رو به رو است باید از بین برود.

لازم به ذکر است که اسرائیل و زرداخانه هسته ای آن بزرگترین تهدید برای خاورمیانه و حتی کل جهان است.

صدراعظم آلمان فردا یکشنبه برای دیدار با مقامهای رژیم صهیونیستی به فلسطین اشغالی می رود و به عنوان اولین مقام بلندپایه آلمانی در کنیست این رژیم سخنرانی خواهد کرد که این سخنرانی علی رغم برخی مخالفتها به زبان آلمانی خواهد بود.

مرکل در سومین سفر خود به سرزمین های اشغالی از زمان رسیدن به قدرت در برلین، قصد دارد از شهر "سد بوکر" در صحرای "نقب" که "کونار آدنور" صدراعظم آلمان در سال 1966 میلادی با "دیوید بن گوریون" اولین نخست وزیر اسرائیل دیدار کرد، بازدید به عمل آورد.