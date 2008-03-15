آرایش سیاسی منتخبان مردم در مجلس هشتم

به گزارش خبرگزاری مهر، درپی اعلام رسمی نتایج بسیاری از حوزه های انتخابیه در سراسر کشور از سوی ستاد انتخابات و با توجه به اهمیت ترکیب نمایندگان هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی بدینوسیله حضور نامزدهای حاضر در را لیست های انتخاباتی از سوی احزاب وگروههای سیاسی را اعلام می دارد.

متذکر می شود که با توجه به اعلام مرحله به مرحله نتایج انتخابات حوزه های مختلف این فهرست به تدریج تکمیل خواهد شد.

1- استان آذربایجان شرقی :

- هشترود -غفار اسماعیلی -جبهه متحد اصولگرایان/ ائتلاف فراگیر اصولگرایان

2-استان آذربایجان غربی

- ارومیه - سید سلمان ذاکری، جواد جهانگیرزاده/ ائتلاف فراگیر اصولگرایان ؛ عبدالرحمن نقشین/ مستقل

- سلماس : علی اکبر آقایی مغانجوقی ـ جبهه متحد اصولگرایان / ائتلاف فراگیر اصولگرایان

- بوکان : محمدقسیم عثمانی ـ مستقل

- ماکوو چالدران : سلیمان جعفرزاده ـ جبهه متحد اصولگرایان

- سردشت و پیرانشهر : محمد علی پرتوی ـ اعتماد ملی

3- استان اردبیل

-مشکین شهر - یونس اسدی - اصلاح طلبان

- خلخال و کوثر - بشیر خالقی - اصلاح طلبان

- گرمی و دشت مغان - ولی اسماعیلی - جبهه متحد اصولگرایان

4- استان اصفهان

- شهرضا و سمیرم - عوض حیدر پور- جبهه متحد اصولگریان / ائتلاف فراگیر اصولگرایان

-آران و بیدگل - اصغر گرانمایه پور - جبهه متحداصوگرایان / ائتلاف فراگیر اصولگرایان

- گلپایگان و خوانسار - محمد ابراهیم نکونام - جبهه متحد اصولگرایان / ائتلاف فراگیر اصولگرایان

- نائین - حسنی - جبهه متحد اصولگرایان

- فریدن و فریدون شهر و چادگان - بهمن محمدی - جبهه متحد اصولگرایان / ائتلاف فراگیر اصولگرایان

5- استان خراسان رضوی

- طرقبه و چناران - محمد دهقان - جبهه متحد اصولگرایان / ائتلاف فراگیر اصولگرایان

- کاشمر ، بردسکن، خلیل آباد - محمد رضا خباز - اصلاح طلبان / اعتماد ملی

6- استان خراسان شمالی

- شیروان - حسین نژاد / جبهه متحد اصولگرایان

- بجنورد، جاجرم ومانه - محمد مهدی شهریاری اصلاح طلب / موسی الرضا ثروتی جبهه متحد وائتلاف فراگیراصولگرایان

7- استان خرسان جنوبی

- فردوس ، طبس و سرایان - عابدی - جبهه متحد اصولگرایان

- نهبندان و سربیشه - محمد رضا صابری - اصلاح طلب

8- استان سمنان

- شاهرود - کاظم جلالی - ائتلاف فراگیر اصولگرایان / اعتدال و توسعه

-سمنان - مصطفی کواکبیان - اصلاح طلب / اعتماد ملی

- دامغان - ملک محمدی - جبهه متحد اصولگرایان

9- استان فارس

- فسا - دوگانی - جبهه متحد اصولگرایان / ائتلاف فراگیر اصولگرایان

- استهبان و نیریز - سقایی -جبهه متحد اصولگرایان / ائتلاف فراگیر اصولگرایان

10- استان قم

- علی لاریجانی، علی بنایی - جبهه متحد اصولگرایان / ائتلاف فراگیر اصولگرایان

- محمدرضا آشتیانی - جبهه متحد اصولگرایان

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این لیست ادامه دارد