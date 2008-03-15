سپاهان اصفهان را شکست می دهیم

موسوی در گفتگو با مهر اظهار داشت: بازیکنان تیم هندبال صنعت مس کرمان از آمادگی لازم برای شکست سپاهان برخوردارند و روحیه تیم نیز با شکست سپاهان نوین در هفته گذشته بالا رفته است.

وی تصریح کرد: سپاهان تیم بسیار قدرتمندی است اما برای آنکه با خاطره ای خوب کارمان را در مسابقات لیگ برتر پایان دهیم تنها با انگیزه پیروزی به میدان خواهیم رفت.

وی گفت: اردوی مناسبی را در اصفهان داشتیم و بازیکنان ما از هر نظر برای دیدار امروز آماده اند.

موسوی خاطر نشان کرد: برای دیدار امروز بازیکن مصدوم و محروم نداریم و همه بازیکنان در وضعیت روحی و جسمانی خوبی به سر می برند و امیدوارم با توکل به خدا بتوانیم در این دیدار خود به نتیجه دلخواه دست یابیم .

وی یادآور شد: تیم سپاهان در دیدار هفته گذشته خود مقابل دانشگاه آزاد بازی را واگذار کرد و همین باعث می شود این تیم نیز برای پیروزی مقابل ما انگیزه فراوانی داشته باشد اما تنها برای کسب دو امتیاز این دیدار به میدان می رویم و برای رسیدن به این مهم برنامه های تاکتیکی ویژه ای داریم.