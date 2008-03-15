به گزارش خبرنگار مهرمستقر درستاد انتخابات کشور، مصطفی پورمحمدی وزیر کشور دقایقی پیش در کنفرانسی خبری در این ستاد درتشریح روند برگزاری انتخابات و نتایج آن اظهار داشت: خوشبختانه عوامل نگران کننده از جمله زمان نامناسب برگزاری انتخابات بدلیل تقارن آن با روزهای پایانی سال، همچنین کمبود فرصت استعفای نامزدهای انتخاباتی، تغییر قانون انتخابات مجلس و تبلیغات سنگین رسانه های غربی در پی صدور قعطنامه سوم شورای امنیت موجب کاهش حضور مردم در پای صندوق های رای نشد.

پورمحمدی ادامه داد: این حضور پیامهای متعددی در داخل و خارج کشوردارد ، ملت ایران راهی که تاکنون آمده با هوشیاری و وسواس تمام آن را تعقیب می کند و به آن امیدوار است، این ملت نسبت به اقداماتی که در داخل کشور صورت می گیرد بی اعتنا نبوده و خواهان تعقیب این روند در داخل کشور و همچنین خواهان تثبیت مواضع بین المللی نظام در عرصه های جهانی است.

وی افزود: بر اساس آمار ، تا این لحظه بیش از 71 درصد افراد راه یافته به مجلس با گرایش اصولگرایی و حامی مواضع جاری در کشور هستند که تا آخرین زمان اعلام نتایج این رقم تا یکی دو درصد جابجا خواهد شد اما مبنای 70 درصد به لحاظ گرایش منتخبان و جامعه برای انتخاب نمایندگان خود قابل توجه است.

پورمحمدی تصریح کرد: از 37 هزار شعبه اخذ رای که به صورت آنلاین به سایت مرکزی وزارت کشور متصل بودند تعداد 22 میلیون و 839 هزار شماره ملی در رایانه ها ثبت شده است.

وی جمعیت زنان شرکت کننده در انتخابات را 68/48 درصد و حضور مردان را 33/51 درصد اعلام کرد و افزود: این نشانه حضور کامل و جامع و مشارکت آگاهانه مردان و زنان در این انتخابات است که پیام روشنی برای مدل مردم سالاری دینی به دنیا خواهد بود.

وزیرکشور تعداد شرکت کنندگان ازسن 18تا 25 سال را بالغ بر 93/28 درصد اعلام کرد و گفت: 28/13 درصد شرکت کنندگان در سن 25 تا 30 سال قرار داشتند و روی هم رفته شرکت کنندگان 18 تا 30 سال 42 درصد شرکت کنندگان را شامل می شدند.

پورمحمدی با اشاره به شرکت بالای جوانان درانتخابات 24 اسفند گفت : این آمار نشان می دهد که انقلاب و نظام سیاسی اجتماعی جمهوری اسلامی مورد توجه جدی جوانان قرار گرفته و برخی از دیدگاهها و نظرات و آرزوهایی که می خواهند روی این قشر خیمه بزنند و اقداماتی برای تغییر گرایش این قشر انجام دهند موفق نخواهد بود.

وی تاکید کرد: این میزان مشارکت جوانان حکایت از جهت گیری جوانان درمشارکت ارزنده آنان در انتخابات دارد.وزیر کشور در بخش دیگری از این کنفرانس خبری اظهار داشت : در این مرحله از انتخابات روش جدیدی را که همان برگزاری انتخابات رایانه ای بود، تجربه کردیم و پایه های آن را به تثبیت رساندیم.

وی افزود: روز گذشته بزرگترین عملیات رایانه ای کشور را با حدود 37 هزار ارتباط فعال و در خط شعبات اخذ رای با ستاد انتخاباتی کشور صورت دادیم که در این بین با استفاده از 70 هزار کاربر تبادلی بیش از 31 هزار دیتا بر ثانیه صورت گرفت.

وزیرکشوربا بیان اینکه هم اکنون 95 درصد جمعیت کشور زیر پوشش دقیق بانک جامع اطلاعاتی کشور قرار گرفته اند، اظهار داشت: روز گذشته 5 درصد باقی مانده و نقاط کور کشور را مشخص و خطوط مواصلاتی را تست کردیم.

پور محمدی تصریح کرد: طی شش ماه گذشته بیش از 40 میلیارد تومان صرف تکمیل زیر ساخت های برگزاری انتخابات شد.

وی افزود: هم اکنون شبکه رایانه بر اطلاعات دولت در 900 بخش ، 30 استانداری، 330 فرمانداری و 10 هزار روستا را تحت پوشش قرار داده است که در سال آینده 5 هزار عامل خدمات رایانه ای در روستاها مستقر خواهیم کرد.

وزیر کشور در پایان خاطر نشان کرد: نتایج انتخابات به غیر از تهران در سایر حوزه های انتخاباتی کشور امروز اعلام خواهد شد و نتایج تهران نیز دو روز مانده به تعطیلات اعلام می شود.