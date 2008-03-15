اخبار کوتاه حوزه هنری

به گزارش خبرگزاری مهر، واحد خبر حوزه هنری اعلام کرد این دوماهنامه ویژه هنر اسلامی و شامل گفتگو با آیت حبیب‌اللهی، نور و رنگ در فلسفه و هنر ایرانی اسلامی، هنر دینی یک سئوال و دغدغه‌های ناپیدا، ‌مرور کوتاه بر هند در جهان اسلام، غرب و تاریخ هنر اسلامی، ‌شمایل پیامبر (ص) در نگارگری اسلامی، اصول نظری در نگارگری اسلامی و ... است.

در این ویژه‌نامه مطالبی با عناوین خرد برتر در شاهنامه فردوسی، تکثرگرایی هنرهای سنتی در ایران، موزه‌ها و ساختار اجتماعی و فرهنگ والا، دگرگونی معنای هنر در ادوار تاریخ نیز آمده است.

* عکاس گیلانی در جشنواره صربستان برگزیده شد

عکس‌های سیدمحمود اریب، عکاس گیلانی، در جشنواره بین‌المللی عکس صربستان برگزیده شد. در این جشنواره 1200 عکاس از 30 کشور در دو بخش سیاه و سفید و رنگی شرکت کرده بودند که از بین عکس‌های رسیده 100 عکس به بخش مسابقه راه یافت.

اریب مسئول واحد عکس و فیلم حوزه هنری گیلان است که پیش از این مدال نقره انجمن عکاسان آمریکا، مدال انجمن منتقدان عکاسان آمریکا و مقام اول جشنواره فرهنگ و صنعت ترکیه را نیز به خود اختصاص داده است.