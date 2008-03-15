تداوم ناکامی ها و اختلافات در ناتو / بزرگترین ائتلاف نظامی دنیا در مسیر فروپاشی

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آلمانی "وست دویچه آلگماینه" در گزارشی در این باره نوشت: در حالی بزرگترین ائتلاف نظامی دنیا (ناتو) در شصتمین سالگرد تاسیس خود در نظر دارد در نشست آتی این ائتلاف که در اوایل آوریل در بخارست برگزار می شود خود را به بهترین صورت و کاملا قدرتمند در دنیا نشان دهد که در پشت پرده نمایش، این سازمان نظامی با مشکلات و چالشهای فراوانی روبروست.

این روزنامه آلمانی در ادامه با اشاره به عملیات نظامی نیروهای ناتو در افغانستان می نویسد: در اصل ناتو در مسیر به خطر افتادن موجودیت خود قرار گرفته است. اگر ناتو در افغانستان شکست بخورد خطر از هم پاشیده شدن کامل این ائتلاف وجود دارد.

در ادامه این گزارش به وسعت این ائتلاف نظامی اشاره شده وآمده است: بعد از گسترش شرقی ناتو از حدود چهار سال پیش 26 کشور در این ائتلاف عضو هستند که از سواحل غربی آمریکا تا شرق آناتولی را در بر می گیرد. بیش از دو میلیون سرباز همراه با تجهیزات نظامی فراوان از تانک و کشتی و هلیکوپتر درخدمت این ائتلاف نظامی است.

"وست دویچه آلگماینه" در ادامه به ابراز نگرانی فرماندهان ناتو در نشست های مختلف این ائتلاف اشاره کرده و نوشت : درخواستهای مختلفی که برای تحویل سربازان و تجهیزات نظامی بیشتر از طرف فرماندهان سازمان پیمان آتلانتیک شمالی شکل می گیرد از طرف اکثر اعضاء با پاسخ منفی مواجه می شود.

در ادامه این گزارش در راستای اختلافات اعضای ناتو در عملیاتهای نظامی این ائتلاف آمده است: به این ترتیب رهبران ناتو با نگرانی تمام این موضوع را که چگونه وضعیت ناتو به طور آشکاری وخیم تر می شود بررسی می کنند. از جمله کانادا مرتب تهدید می کند که اگر ناتو در نشست بخارست اعضای این ائتلاف را برای فرستادن 1000 نیروی نظامی کمکی به جنوب افغانستان راضی نکند کانادا 2500 نیروی خود را از این منطقه خارج خواهد کرد. همچنین دان مک نایل یکی از ژنرالهای ارشد آمریکا در نیروهای ایساف در افغانستان در حالی از نیروهای ناتو تقاضای دو گردان و دو هلیکوپتر نظامی را می کند که هیچ یک از اعضاء هیچ توجهی نمی کنند.

این روزنامه آلمانی جنگ عراق را که رئیس جمهوری آمریکا بدون توجه به درخواستهای متحدان خود در ناتو به راه انداخت را از جمله دردسرهای دیگر ناتو و دلایل شکست عملیات نظامی آنها در افغانستان ارزیابی کرد.

وست دویچه آلگماینه در راستای چالشهای دیگر ناتو به کمبود هلیکوپتر برای جابجایی سریع نیروها در عملیات های نظامی این سازمان و عدم همکاری کشورهای عضو در این راستا اشاره کرده و نوشت: ناتو از یک سال پیش از کشورهای آلمان، فرانسه، اسپانیا، یونان و ترکیه همکاری بیشتر در این زمینه را درخواست کرده و با جواب رد مواجه شده است.

این گزارش در ادامه مشکلات و درگیریهای ناتو به مسئله اعزام نیرو به کوزوو اشاره کرده و می نویسد: ناتو در حالی حدود 16000 نیروی خود را به کوزوو اعزام کرده است که برخی از اعضاء این ائتلاف به موفقیت این عملیات مشکوکند. از جمله نروژ، لهستان و چچن آشکارا اعلام کرده اند که حمایت های لازم از طرف ناتو در این زمینه وجود ندارد.

در ادامه آمده است: امروزه کارشناسان امنیتی از وجود تهدیدات زیادی علیه ناتو سخن می گویند. شبکه های تروریستی موفق شده اند بزرگترین دردسرها و مشکلات را برای این ائتلاف نظامی ایجاد کنند.

وست دویچه آلگماینه در پایان می نویسد: تلاش اتحادیه اروپا برای تقویت قدرت نظامی خود به موازات ناتو وضعیت نظامی این ائتلاف را وخیم تر کرده است. اتحادیه اروپا در راستای تحقق این هدف نیروهایی را به لبنان، کونگو و حدود 2500 نیرو را اخیرا به چاد اعزام کرده است.