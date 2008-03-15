فیلمنامهنویس، کارگردان و تهیهکننده "آن سوی پرچین" در این باره به خبرنگار مهر گفت: "پیشتولید فیلم از 15 فروردین آغاز میشود و طبق برنامه اول اردیبهشت کلید میخورد. فیلمبرداری در تهران و آستارا انجام میشود و فیلم به لحاظ موضوع و ساختار با کارهای قبلی من متفاوت است."
محسنینسب درباره داستان و عوامل "آن سوی پرچین" گفت: "این فیلم داستان سه زندانی را روایت میکند که یکی قاتل است، دیگری به خاطر نپرداختن مهریه در زندان است و نفر سوم ورشکسته شده است. عوامل و بازیگران فیلم نیز هنوز مشخص نشدهاند و هم اکنون در حال مذاکره هستیم."
این کارگردان فیلمهای بلند سینمایی "مشت بر پوست"، "شیرهای جوان"،"یاسهای وحشی"، "یورش" و "آخرین مرحله" را در کارنامه دارد. "آن سوی پرچین" اولین فیلم سینمایی او پس از شش سال است.
فیلم سینمایی "آن سوی پرچین" جدیدترین فیلم محسن محسنینسب اول اردیبهشتماه کلید میخورد.
فیلمنامهنویس، کارگردان و تهیهکننده "آن سوی پرچین" در این باره به خبرنگار مهر گفت: "پیشتولید فیلم از 15 فروردین آغاز میشود و طبق برنامه اول اردیبهشت کلید میخورد. فیلمبرداری در تهران و آستارا انجام میشود و فیلم به لحاظ موضوع و ساختار با کارهای قبلی من متفاوت است."
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