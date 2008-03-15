فیلمنامه‌نویس، کارگردان و تهیه‌کننده "آن سوی پرچین" در این باره به خبرنگار مهر گفت: "پیش‌تولید فیلم از 15 فروردین آغاز می‌شود و طبق برنامه اول اردیبهشت کلید می‌خورد. فیلمبرداری در تهران و آستارا انجام می‌شود و فیلم به لحاظ موضوع و ساختار با کارهای قبلی من متفاوت است."



محسنی‌نسب درباره داستان و عوامل "آن سوی پرچین" گفت: "این فیلم داستان سه زندانی را روایت می‌کند که یکی قاتل است، دیگری به خاطر نپرداختن مهریه در زندان است و نفر سوم ورشکسته شده است. عوامل و بازیگران فیلم نیز هنوز مشخص نشده‌اند و هم اکنون در حال مذاکره هستیم."



این کارگردان فیلم‌های بلند سینمایی "مشت بر پوست"، "شیرهای جوان"،"یاس‌های وحشی"، "یورش" و "آخرین مرحله" را در کارنامه دارد. "آن سوی پرچین" اولین فیلم سینمایی او پس از شش سال است.