سرویس امنیتی روسیه وجود طرحی برای ترور پوتین را رد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، یک مامور سرویس امنیتی ویژه که خواست نامش فاش نشود، به اینترفکس گفت: اطلاعات منتشر شده مبنی بر وجود توطئه برای ترور رئیس جمهوری در کشور کاملا نادرست و اشتباه هستند.

وی تائید کرد که افراد مسلحی در ماه مارس دستگیر شده اند، اما اطمینان داد که آنان هیچ قصدی برای ترور پوتین نداشته اند.

ریانووستی نیز به نقل از یک مقام امنیتی ناشناس اطلاعات مربوط به ترور پوتین را رد کرده است.

برپایه این گزارش، روزنامه Tvoi Den در گزارشی نوشت : قرار بود رئیس جمهور روسیه پس از برگزاری انتخابات در میدان سرخ مسکو توسط یک تک تیرانداز ترور شود، اما ماموران امنیتی روسیه این سوءقصد را خنثی کردند.

به نوشته این روزنامه، نیروهای امنیتی روسیه پیش از برگزاری انتخابات دوم مارس (12 اسفند ماه) گزارشهایی را درباره برنامه ترور پوتین دریافت کرده بودند و بعد از شناسایی عاملان این سوءقصد در یورش خود به یک آپارتمان اجاره ای در نزدیکی میدان سرخ که درست چند ساعت پیش از سخنرای پوتین در این میدان انجام شد؛ یک تبعه تاجیک به همراه یک تیرانداز را دستگیر کردند.