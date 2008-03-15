میران به مدال نقره دست یافت

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه این رقابت ها که از سری مسابقات گزینشی المپیک محسوب می شود سرگروه تیم ملی جودو کشورمان با شکست در دیدار پایانی وزن 100+ به مدال نقره دست یافت. سید محمود میران که صبح امروز جودوکارانی از قزاقستان و ازبکستان را با ضربه فنی شکست داده بود در دیدار پایانی مقابل جودوکار ژاپنی قرار گرفت و در اجرای فن حریف غافلگیر شد و با ضربه فنی شکست خورد تا به مدال نقره دست پیدا کند.

امروز همچنین حمید قاسمی نژاد دیگر نماینده جودو کشورمان در وزن 81- کیلوگرم به مدال برنز مسابقات جودو بین المللی قزاقستان دست یافت.

فردا در دومین و آخرین روز مسابقات وحید سرلک و ذکریا مرادی به مصاف رقبای خود می روند. رقابت های بین المللی جودوی قزاقستان که از سری رقابت های گزینشی المپیک محسوب می شود به مدت 2 روز در آلماتی برگزار خواهد شد.