ایجاد ستاد وِیژه فناوریهای راهبردی/ شرکتهای دانش بنیان رمز توسعه ایران

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر صادق واعظ زاده عصر امروز در مراسم معارفه معاون معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت : فناوری را به عنوان یک مقوله مستقل که با علم و صنعت مرتبط است، مد نظر قرار داده ایم تاکنون اینم هویت مستقل از فناوری در کشور کمتر مورد توجه قرار داشته است.

وی نو آوری را به مفهوم کالا و خدماتی که به بازار ارائه می شود دانست و اظهار داشت : نتیجه تجاری شدن علوم و فناوری نوآوری است و مراحل انتهایی چرخه علم و فناوری را تحت پوشش قرار می دهد.

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به حیطه وظایف معاون خود افزود: ایجاد ستادی ویژه برای فناوریهای راهبردی که در دولت نیز به تصویب رسیده است و شامل فناوریهای زیستی، نانو، هوا و فضا، اطلاعات و ارتباطات، سلولهای بنیادی، گیاهان دارویی، فناوری های بین رشته ای می شود یکی از وظایف این حوزه خواهد بود.

وی ارزیابی وضعیت موجود بر اساس شاخصهای تعیین شده را از دیگر وظایف معاون معاونت علمی ذکر کرد و اظهار داشت: در زمینه هر یک از فناوریها باید سیاستها و راهبردها مشخص شوند و با هم افزایی سرعت حرکت در مسیر گسترش فناوریهای راهبردی را فراهم کرد.

واعظ زاده گفت: برطرف کردن موانع بر سر راه فناوریهای راهبردی و اولویت دار نیز باید توسط ستادهای ویژه ای انجام و در این ساماندهی جدید از نتایج مطالعات انجام شده و ذخایر فکری و علمی استفاده شود.

وی با تأکید بر اینکه در حوزه فناوری باید به تمام داشته های کشور توجه کرد و نباید تنها به تولید فناوری اکتفا کرد افزود: همکاری دانشگاه و صنعت نیز در شرح وظایف معاونت علمی دیده شده است و باید به وسیله گسترش ارتباط بین دانشگاه و صنعت، چرخه نوآوری را در کشور تکمیل کنیم.

معاون علمی ریاست جمهوری ایجاد شرکتهای دانش بنیان را رمز موفقیت ایران در توسعه دانست و گفت: ایجاد و گسترش شرکتهای دانش بنیان بخش خصوص نیز در راستای توسعه یکی از برنامه های این حوزه به شمار می آید.

به گزارش مهر، در این مراسم حسین سالارآملی به عنوان معاون معاونت علمی رئیس جمهوری معرفی شد.