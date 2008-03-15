شمارش آرای انتخابات خبرگان بعداز اعلام نتایج انتخابات مجلس آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر مستقر در ستاد انتخابات کشور، حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی وزیر کشور در ادامه نشست خبری که عصر امروز در وزارت کشور برگزار شد، در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی علت تاخیر در اعلام نتایج انتخابات خبرگان باتوجه به اینکه تنها در 4 حوزه انتخابیه برگزار شده است گفت: اعضای هیئت های اجرایی و نظارت در انتخابات مجلس و خبرگان یکسان هستند وبه جهت حساسیت بیشتر انتخابات مجلس آنان ابتدا به شمارش آراء انتخابات مجلس پرداخته اند و لذا پس از این مرحله به بررسی و شمارش آراء خبرگان خواهند پرداخت.

وی افزود: به همین علت نتایج انتخابات خبرگان با کمی تاخیر اعلام خواهد شد اما امکان دارد این مسئله در شعب مختلف متفاوت باشد.

پورمحمدی ضمن ابراز رضایت از رعایت مقررات و قوانین توسط کاندیداها ، مردم و هوادارانشان، گفت: کمترین گزارش از تقلب و تخلف را در این انتخابات دریافت کرده ایم واین امر حکایت از بلوغ سیاسی و ارتقای رفتار سیاسی مردم ما دارد.

از پورمحمدی درباره محدود شدن تبلیغات درانتخابات سئوال شد که وی پاسخ داد بلوغ سیاسی جامعه ما و حرکت هوشمند تمامی فعالان سیاسی که زمان و واقعیت فعلی کشور را در برابر تهدیدات خارجی خوب درک کرده اند در انتخابات مجلس هشتم تاثیر گذار بوده است.

به گفته وی حضورهوشمندانه مردم در جهت تایید وتثبیت روند توسعه سازندگی، خدمات رسانی و مناسبات عادلانه که در شرایط فعلی برای جامعه ما حاکم است، تاثیر گذاشته است و به این دلایل مردم ما روند مشارکت و حضور خود را به صحنه نمایش گذاشتند.

پورمحمدی در پاسخ به سئوالی درباره نقش رسانه ملی در انتخابات مجلس هشتم ، گفت : رسانه ملی در این عرصه بسیار قوی ، خلاقانه ، با احساس مسئولیت ، بسیار پیگیر و جدی عمل کرد و خلاء هایی که ناشی از تغییر روش تبلیغاتی و یا کاهش سن رای دهندگان ایجاد شده بود مانع اطلاع رسانی خوب نشد.وی افزود: رسانه ملی توانست افکار عمومی را بسیار خوب بسیج کند .

خبرنگاری درباره روند اعلام نتایج انتخابات تهران و اینکه آیا تخلفات دراین انتخابات تاثیرگذار بوده یا خیرسئوال کرد، که وزیر کشورپاسخ داد : در تهران بنای ما این بوده که اگر نتیجه را زود به دست آوریم یکجا اعلام کنیم اما اگر نتایج آرای تهران طولانی شود به طور حتم از روش اعلام نتایج به صورت تدریجی استفاده خواهیم کرد.

وی خاطرنشان کرد: ما فقط از جهت تکنیک کار در صدد اعلام نتایج به صورت کلی بودیم و در صورت مشاهده حساسیت ها به مجریان اعلام می کنیم که نتایج تهران را به صورت تدریجی اعلام کنند.

پور محمدی درباره تخلفات نیز اظهار داشت: آنچه که در تهران مطرح شده این است که چرا برخی از نمایندگان کاندیداها درحوزه های انتخابیه حضور نداشتند که باید گفت شاید تنها نماینده یک تشکل خاص درحوزه های انتخابیه نبوده ولی از گروههای سیاسی دیگر نمایندگانی در حوزه ها و پای صندوق حضور داشتند.

پورمحمدی ادامه داد: امروزچند نفر ازاصلاح طلبان به وزارت کشور مراجعه کردند و از ما تقاضا داشتند تا امکان بیشتری برای حضور اصلاح طلبان پای صندوق ها برای شمارش وجود داشته باشد که ما به آنان گفتیم مشکلی در این خصوص وجود ندارد و ما حتی می توانیم شما را به عنوان بازرسانی از سوی وزارت کشور به حوزه های انتخابیه منتقل کنیم.

وزیرکشور متذکر شد نمایندگان کاندیداها باید از سوی شورای نگهبان به حوزه های انتخابیه معرفی می شدند.

وی درادامه این نشست خبری خاطرنشان کرد: ما آراء انتخابات را هم به صورت دستی و هم به صورت رایانه ای تحت نظر همه شمارش خواهیم کرد.

از پورمحمدی درباره علت شیوه جدید تبلیغات انتخابات سئوال شد که وی پاسخ داد باید نتیجه این رفتار تبلیغاتی را تحت بررسی ها و مطالعات بیشتر قرار دهیم و پس از آن ارزیابی روشنی را به شورای نگهبان و مجلس ارائه کنیم.

وی افزود: فعالان و احزاب سیاسی طبعا از این روش خیلی خوشحال نبوده و نیستند و فکر می کنیم این شیوه تبلیغات در رفتار انتخاباتی تاثیر گذار بوده است اما بسیاری از شهروندان ما از این روش ابراز رضایت کرده اند.

وزیر کشور ادامه داد: شاید علت رضایت شهروندان از این شیوه تبلیغات این بوده که از چسباندن عکس ها و پوسترهای انتخاباتی به در ودیوارها و به هم زدن نظم و آرایش و زیبایی شهر در رنج بوده اند اما باید صبر کنیم و پس از عبور از این مرحله اصلاح لازم را انجام دهیم.

پورمحمدی در پاسخ به سئوالی درباره تحلیل از حضور میز احزاب در ستاد انتخابات کشور و اینکه آیا آمار و ارقام تخلفی به میز احزاب ارائه شده یا خیر گفت: از آمار و ارقام تخلفات اطلاعی ندارم اما در ستاد انتخابات وزارت کشور میزی را به احزاب اختصاص دادیم تا اگر احزاب و گروهها شکایتی داشتند آن را به میز احزاب منتقل کنند و آنان نیز از این اقدام وزارت کشور ابراز رضایت داشتند.

وزیر کشور گفت: نظام انتخاباتی ما به عنوان یک ابزار و عامل تاثیر گذار در حیات سیاسی و اجتماعی بوده و باید جای مناسب خود را در مباحث سیاسی و اجتماعی باز کند.

ادامه دارد...