انتقاد ایران از نقض حقوق بشر در اروپا و آمریکا / نگرانی از تشدید روند اسلام ستیزی

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا معیری نماینده جمهوری اسلامی ایران در مقر سازمان ملل در ژنو در این سخنرانی با اشاره به تداوم تبعیض نسبت به اقلیت های نژادی و مذهبی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا، از تشدید روند اسلام ستیزی و توهین به مذاهب در این کشورها ابراز نگرانی کرد.

در این نطق تاکید شد که متاسفانه توهین به مسلمانان با برخی ایدئولوژی های سیاسی آمیخته شده است.

معیری درهفتمین نشست شورای حقوق بشرهمچنین نسبت به وضعیت اقلیتهای مذهبی در فرانسه و نیز موارد بدرفتاری با زندانیان، شکنجه، رفتار نامناسب پلیس و محدودیت های اجتماعی برای مسلمانان در این کشور انتقاد کرد.

نماینده جمهوری اسلامی ایران روند اسلام ستیزی و توهین به پیامبر اکرم اسلام (ص) توسط روزنامه های دانمارکی را نگران کننده و نمونه ای از سوء استفاده از حق آزادی بیان دانست.

در این سخنرانی همچنین وضعیت نامناسب حقوق بشر در انگلیس و کانادا مورد انتقاد قرار گرفت.

معیری در این نشست با اشاره به عملکرد ضعیف آمریکا در زمینه حقوق بشر مخالفت دولت بوش با ممنوعیت شکنجه را نشانه عدم پایبندی این کشور به هنجارهای بین المللی خواند و همچنین نسبت به رفتار ضد بشری آمریکا در زندان های گوانتانامو و ابوغریب ابراز تاسف کرد.