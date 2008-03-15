  1. سیاست
  2. سایر
۲۵ اسفند ۱۳۸۶، ۱۸:۱۲

در شورای حقوق بشر ژنو مطرح‌شد:

انتقاد ایران از نقض حقوق بشر در اروپا و آمریکا / نگرانی از تشدید روند اسلام ستیزی

انتقاد ایران از نقض حقوق بشر در اروپا و آمریکا / نگرانی از تشدید روند اسلام ستیزی

نماینده جمهوری اسلامی ایران در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو از وضعیت جاری حقوق بشر در کشورهای عضو اتحادیه اروپا و همچنین نقض حقوق بشر از سوی آمریکا به شدت انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا معیری نماینده جمهوری اسلامی ایران در مقر سازمان ملل در ژنو در این سخنرانی با اشاره به تداوم تبعیض نسبت به اقلیت های نژادی و مذهبی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا، از تشدید روند اسلام ستیزی و توهین به مذاهب در این کشورها ابراز نگرانی کرد.

در این نطق تاکید شد که متاسفانه توهین به مسلمانان با برخی ایدئولوژی های سیاسی آمیخته شده است.

معیری درهفتمین نشست شورای حقوق بشرهمچنین نسبت به وضعیت اقلیتهای مذهبی در فرانسه و نیز موارد بدرفتاری با زندانیان، شکنجه، رفتار نامناسب پلیس و محدودیت های اجتماعی برای مسلمانان در این کشور انتقاد کرد.

نماینده جمهوری اسلامی ایران روند اسلام ستیزی و توهین به پیامبر اکرم اسلام (ص) توسط روزنامه های دانمارکی را نگران کننده و نمونه ای از سوء استفاده از حق آزادی بیان دانست.

در این سخنرانی همچنین وضعیت نامناسب حقوق بشر در انگلیس و کانادا مورد انتقاد قرار گرفت.

معیری در این نشست با اشاره به عملکرد ضعیف آمریکا در زمینه حقوق بشر مخالفت دولت بوش با ممنوعیت شکنجه را نشانه عدم پایبندی این کشور به هنجارهای بین المللی خواند و همچنین نسبت به رفتار ضد بشری آمریکا در زندان های گوانتانامو و ابوغریب ابراز تاسف کرد.

کد مطلب 655217

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها