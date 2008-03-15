بوش باید تحولات آمریکای لاتین را درک کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های غربی، رافائل کوریا در پاسخ به انتقادهای آمریکا از اکوادور و اتهاماتی که واشنگتن به این کشور در ارتباط با پناه دادن به شورشیان کلمبیا می زند، گفت که "بوش یا سربازان خود را به مرز کلمبیا بفرستد یا خفه شود".

وی با اشاره به بحران و ناامنی های اخیر در آمریکای لاتین افزود: آیا شهروندان آمریکائی این بربریت وحشتناک را می پذیرند، و اگر نمی پذیرند، بهتر است بوش خفه شود و آنچه را که در آمریکای لاتین رخ می دهد، درک کند".

گفتنی است که کوریا پیشنهاد داده است تا به اختلافات مرزی کلمبیا و اکوادور که 600 کیلومتر ( 370 مایل ) می باشد نیروهای ناظر بین المللی نظارت داشته باشند که این امر با مخالفت آمریکا رو به رو شده است.

دولت کلمبیا اکوادور را متهم کرده است که با شبه نظامیان فارک که علیه دولت کلمبیا می جنگند همکاری نزدیک دارد و به همین سبب اخیراً به خاک اکوادور برای برخورد با این گروههای مسلح حمله برد که این مسئله باعث بحران در آمریکای لاتین شد.