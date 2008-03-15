مشارکت 70 درصدی مردم زنجان در انتخابات مجلس هشتم

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، کیقباد علی‌بابایی بعد از ظهر در جمع خبرنگاران، افزود: این حضور نشان از بیداری و آگاهی ملت ایران در صحنه های انقلاب دارد.

وی ادامه داد: ملت ایران بار دیگر اثبات کردند که گوش به فرمان مقام معظم رهبری هستند و هر کجا که نیاز باشد وارد صحنه شده و از کیان نظام و انقلاب دفاع خواهند کرد.

علی‌بابایی با اشاره به اینکه 15 هزار و 400 نفر کار اجرایی این انتخابات را بر عهده داشتند، افزود: انتخابات استان زنجان در فضایی بسیار آرام و با ثبات برگزار شد.

رئیس ستاد انتخابات هشتمین‌ دوره مجلس در استان زنجان گفت: زمان انجام دور دوم انتخابات، ظرف یک ماه پس ‌از اعلام نتیجه‌ دور اول و تائید صحت انتخابات توسط شورای نگهبان، تعیین می‌شود.