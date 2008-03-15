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۲۵ اسفند ۱۳۸۶، ۱۷:۲۶

نتایج شمارش آراء/

مشارکت 70 درصدی مردم زنجان در انتخابات مجلس هشتم

مشارکت 70 درصدی مردم زنجان در انتخابات مجلس هشتم

زنجان - خبرگزاری مهر: رئیس ستاد انتخابات هشتمین‌ دوره مجلس شورای‌اسلامی استان زنجان گفت: بیش‌از 70 درصدی واجدین شرایط این استان در این دوره از انتخابات شرکت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، کیقباد علی‌بابایی بعد از ظهر در جمع خبرنگاران، افزود: این حضور نشان از بیداری و آگاهی ملت ایران در صحنه های انقلاب دارد.

وی ادامه داد: ملت ایران بار دیگر اثبات کردند که گوش به فرمان مقام معظم رهبری هستند و هر کجا که نیاز باشد وارد صحنه شده و از کیان نظام و انقلاب دفاع خواهند کرد.

علی‌بابایی با اشاره به اینکه 15 هزار و 400 نفر کار اجرایی این انتخابات را بر عهده داشتند، افزود: انتخابات استان زنجان در فضایی بسیار آرام و با ثبات برگزار شد.

رئیس ستاد انتخابات هشتمین‌ دوره مجلس در استان زنجان گفت: زمان انجام دور دوم انتخابات، ظرف یک ماه پس ‌از اعلام نتیجه‌  دور اول و تائید صحت انتخابات توسط شورای نگهبان، تعیین می‌شود.

کد مطلب 655223

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