نتایج قطعی انتخابات در 11 حوزه انتخابیه گیلان اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، مدیر کل سیاسی و انتخابات استانداری گیلان عصر شنبه در رشت با بیان اینکه 64 درصد واجدین شرایط در انتخابات شرکت داشته اند، اظهار داشت: کل آراء ماخوذه در 11حوزه انتخابیه استان گیلان 960 هزار و 890رای بوده است.

کبری مهروز بیان داشت: در حوزه انتخابیه آستارا از مجموع 42 هزار 875 رای ماخوذه "فرهاد دلق پوش " با 18 هزار و 269رای منتخب مردم شد.

وی عنوان کرد: در حوزه انتخابیه آستانه اشرفیه از 47 هزار و 689 رای ماخوذه "محمد حسین قربانی" با 9 هزار و 303 رای و "سید مهدی صادق" با پنج هزار و 927 رای به مرحله دوم راه پیدا کردند.

مهرورز گفت: در حوزه انتخابیه بندر انزلی از 54 هزار و 31 برگه رای ماخوذه "حسن خسته بند" با 24 هزار و 557 رای منتخب مردم شد.

این مقام مسئول در استانداری گیلان افزود: در حوزه انتخابیه رشت از 208 هزار و 859 رای ماخوذه به ترتیب "جبار کوچکی نژاد" با 48 هزار و 416 رای، "سید علی آقازاده" با 45 هزار و 154 رای، "حسن تامینی" با 32هزار و 338 رای، "هاجر تحریری نیک صفت" با 27 هزار و 858 رای، "رمضانعلی صادق زاده" با 26 هزار و 92 رای و"علی نعیمی" 5 2 هزار و 675 رای به مرحله دوم راه پیدا کردند.

مهروز عنوان کرد: در حوزه انتخابیه رودبار با 63 هزار و 505 رای ماخوذه "صمد مرعشی" با 26 هزار و 623 رای منتخب مردم شد.

مدیر کل سیاسی و انتخابات استانداری گیلان خاطرنشان کرد: در حوزه انتخابیه رودسر و املش از 107 هزار و 300 برگ رای ماخوذه " اسدالله عباسی" با 34 هزار و 252 رای و در صومعه سرا از 64 هزار و 694 برگ رای ماخوذه "سیدکاظم دلخوش" با 20 هزار و 121 رای منتخب مردم شدند.

کبری مهرورز اظهار داشت: در حوزه انتخابه شهرستانهای تالش، رضوانشهر و ماسال از 153 هزار و 791 برگ رای ماخوذه "بهمن محمد یاری" با 49 هزار و هفت رای منتخب مردم شد.

وی خاطر نشان کرد: در شهرستان فومن و شفت از مجموع 98 هزار و 730 برگ رای ماخوذه "علی میزاریی " با 44 هزار و 56 رای منتخب مردم شد.

وی ادامه داد: در حوزه انتخابیه لاهیجان و سیاهکل از 82 هزار و 469 رای ماخوذه "یوسف قاسمی " با 21 هزار و 552 رای منتخب مردم شد.

مهرورز یادآورشد: "مهرداد لاهوتی " از مجموع 62 هزار و 884 رای ماخوذه با 24 هزار و 172 رای به عنوان نماینده مردم لنگرود راهی بهارستان شد.