به گزارش خبرگزاری مهر، گروه طرح و تولید در حوزه اقیانوسیه شبکه جهانی صدای آشنا، ویژه برنامه "تا وحدت" را به مناسبت هفته وحدت تهیه کرده است. این برنامه با بهره‌گیری از استادان حوزه و دانشگاه آیت‌الله مسعود تاج و حجت‌الاسلام باقری به بررسی سیره و رفتار و نگاه پیامبر در ارتباط با آزادی وکرامت انسان و زن می‌پردازد. این برنامه به سردبیری حسین یونسی و تهیه‌کنندگی فاطمه لواسانی از اول تا ششم فروردین ساعت چهار و نیم بامداد به وقت تهران از این شبکه روی آنتن می‌رود.

ـ گروه طرح و تولید حوزه آسیا در شبکه جهانی صدای آشنا به مناسبت تحویل سال ویژه برنامه "نوروز در قلمرو فرهنگ مردم" را تهیه کرده است. این برنامه آئین‌ها و آداب و رسوم مردم شهرهای مختلف ایران مورد بررسی قرار می‌گیرد. ناصر ملاییان سردبیر و نویسنده "نوروز در قلمرو فرهنگ مردم" است که اول فروردین ساعت شش و نیم صبح به وقت تهران از این شبکه روی آنتن می‌رود.

ـ گروه طرح و تولید حوزه اروپا در شبکه جهانی صدای آشنا با ویژه برنامه "ثانیه‌های تماشا" به استقبال نوروز می‌رود. این برنامه با رویکردی شاد و طنز از زوایای مختلف نوروز را بررسی می‌کند. "ثانیه‌های تماشا" به سردبیری و نویسندگی رکسانا حمیدی اول فروردین ساعت 7:35 صبح از این شبکه روی آنتن می‌رود.

ـ "گلریزان" عنوان ویژه برنامه‌ای از گروه طرح و تولید حوزه آسیا در شبکه جهانی صدای آشنا است که سیزدهم فروردین به مناسبت روز طبیعت ساعت 10:30 به وقت تهران پخش می‌شود. این برنامه به سردبیری سیدمحمد حسینی تولید می‌شود.

ـ گروه طرح و تولید حوزه آسیا در شبکه جهانی صدای آشنا از دوم فروردین هر روز با "جنگ صبحگاهی" با ایرانیان خارج از کشور همراه خواهد شد. این برنامه با پرداختن به موضوعات ایرانشناسی هر روز با انتخاب یک موضوع اجتماعی جنبه‌های مختلف آن را از زوایای مختلف بررسی می‌کند. این جنگ صبحگاهی هر روز ساعت 9:30 به وقت تهران از این شبکه روی آنتن می‌رود.