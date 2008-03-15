نتایج قطعی شمارش آرای انتخابات مجلس در 11 شهر دیگر

به گزارش خبرنگار مهر مستقر در ستاد انتخابات کشور، دقایقی پیش نتایج انتخابات در11 شهر دیگر کشورمان به این شرح اعلام شد:

93- در حوزه انتخابیه مرودشت و ارسنجان و پاسارگاد : اکبر قبادی حمزه خانی و حسن شباپور به دوره دوم راه یافتند.

94- در حوزه انتخابیه سراب: یوسف داوری و مجید نصیر پور سردهایی به دوره دوم راه یافتند.

95- در حوزه انتخابیه دیر و کنگان و جم : قیصر صالحی و عسگر جلالیان به دوره دوم راه یافتند.

96- در حوزه انتخابیه بندر هاشهر، امیدیه و هندیجان: کمال دانشیار و خلیل حیات مقدم به دوره دوم راه یافتند.

97- در حوزه انتخابیه جهرم ، محمد مهدی شجاعی فر و محمد رضا رضایی کوچی به دوره دوم راه یافتند.

98- در حوزه انتخابیه اهر - هریس، غلامحسین مسعودی ریحان و عباس فلاحی بابا جان به دوره دوم راه یافتند.

99- در حوزه انتخابیه میاندوآب، شاهین دژ و تکاب : جهانبخش محبی نیا حائز اکثریت آرا شدند. محمد علی میرزایی و علی نقی اقدسی به دوره دوم راه یافتند.

100- در حوزه انتخابیه گرگان و آق قلا : سید علی طاهری حائز اکثریت آرا شد و عبدالحسین ناصری و عبدالناصر ایزدی به دوره دوم راه یافتند.

101- در حوزه انتخابیه همدان: حمید رضا حاجی بابایی حائز اکثریت آرا شد و سید محمد کاظم حجازی و سید مرتضی حسنی حلم به دوره دوم راه یافتند.

102- در حوزه انتخابیه شوشتر و گتوند : سید محمد سادات ابراهیمی و حیدر سیدی به دور دوم راه یافتند.

103- در حوزه انتخابیه خوی : ایوب ایوبی و موید حسینی صدر به دور دوم راه یافتند.