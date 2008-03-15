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۲۵ اسفند ۱۳۸۶، ۱۷:۴۸

برای تقویت آشتی ملی؛

دومین نشست نیروهای سیاسی عراق سه شنبه برگزار می شود

دومین نشست نیروهای سیاسی عراق سه شنبه برگزار می شود

سخنگوی رسمی دولت عراق امروز اعلام کرد که دومین نشست ملی نیروهای سیاسی عراق سه شنبه هفته جاری با حضور شخصیت های مختلف این کشور به منظور تقویت آشتی ملی در بغداد برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری موسوعه النهرین، علی الدباغ در سخنان خود افزود: این نشست زیر نظر نوری المالکی نخست وزیر عراق و با شعار "با هم برای وحدت نیروهای سیاسی به منظور ایجاد امنیت، آبادانی و تکمیل حاکمیت" برگزار خواهد شد و در آن شخصیت های مختلف سیاسی عراق حضور خواهند داشت.

وی گفت: هدف از برگزاری این نشست فعال سازی نقش نیروهای مختلف در فرایند سیاسی به منظور مشارکت مثبت در روند آشتی ملی، ساختن عراق و حمایت از تلاش های دولت در زمینه امنیتی است.

الدباغ، تکمیل روند حاکمیت عراق، آبادانی و ساختن نهادهای این کشور از طریق مشارکت نیروهای سیاسی و ایفای نقش مورد نظر آنها در انتخابات برای توسعه حضور سیاسی این نیروها را از دیگر اهداف برگزاری نشست یاد شده برشمرد.

وی افزود: دولت معتقد است که همه شهروندان و گروههای سیاسی از حق مساوی برای مشارکت سیاسی برخوردار هستند و هیچ حزب یا گروهی نمی تواند که اوضاع سیاسی را در انحصار خود بگیرد.

کد مطلب 655234

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