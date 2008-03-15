دومین نشست نیروهای سیاسی عراق سه شنبه برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری موسوعه النهرین، علی الدباغ در سخنان خود افزود: این نشست زیر نظر نوری المالکی نخست وزیر عراق و با شعار "با هم برای وحدت نیروهای سیاسی به منظور ایجاد امنیت، آبادانی و تکمیل حاکمیت" برگزار خواهد شد و در آن شخصیت های مختلف سیاسی عراق حضور خواهند داشت.



وی گفت: هدف از برگزاری این نشست فعال سازی نقش نیروهای مختلف در فرایند سیاسی به منظور مشارکت مثبت در روند آشتی ملی، ساختن عراق و حمایت از تلاش های دولت در زمینه امنیتی است.

الدباغ، تکمیل روند حاکمیت عراق، آبادانی و ساختن نهادهای این کشور از طریق مشارکت نیروهای سیاسی و ایفای نقش مورد نظر آنها در انتخابات برای توسعه حضور سیاسی این نیروها را از دیگر اهداف برگزاری نشست یاد شده برشمرد.

وی افزود: دولت معتقد است که همه شهروندان و گروههای سیاسی از حق مساوی برای مشارکت سیاسی برخوردار هستند و هیچ حزب یا گروهی نمی تواند که اوضاع سیاسی را در انحصار خود بگیرد.