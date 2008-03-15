آرام و بی صدا در انتظار حضور لژیونرها / افزایش تعداد مصدومان

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال کشورمان عصر امروز در زمین چمن شماره یک کمپ تیم های تمرینی دیگر را پشت سرگذاشت. این تیم در حالی امروز تمرین کرد که همچون روز گذشته اکثر بازیکنان شاغل در لیگ های خارجی در جمع ملی پوشان حضور نداشتند.

عباس آقایی امروز هم زیر نظر کادر پزشکی تیم ملی به تمرین اختصاصی پرداخت. او از ناحیه مچ پا دچار آسیب دیدگی است اما بنا به گفته کادر پزشکی تیم ملی تا زمان رویارویی با کویت شرایط حضور در میدان را پیدا خواهد کرد.

کار آماده سازی امروز تیم با گرم کردن، دویدن دور زمین، هندبال و حرکات مفرح و دست آخر مرور کارهای تاکتیکی و کار با توپ به مدت 50 دقیقه بود. در 15 دقیقه ابتدایی بازیکنان برای ضربه زدن به توپ آزاد بودند، پس از آن برای پاس دادن نباید بیش از دوبار به توپ ضربه می زدند و در نهایت با 10 دقیقه تمرین پاسکاری های تک ضرب به کار خود خاتمه دادند.

انگین فیرات مربی ترک تبار تیم ملی فوتبال کشورمان امروز ملی پوشان را تمرین می داد. علی دایی و محمد احمدزاده نیز بر روند آماده سازی تیم نظارت داشتند.

در جریان تمرین امروز در دو نوبت بازیکنان دچار آسیب دیدگی شدند. نخست محسن بنگر از ناحیه پیشانی مصدوم شد که خیلی زود با مداوی پزشک تیم ملی به جمع بازیکنان بازگشت. حنیف عمران زاده نیز طی برخوردی شدید با یکی از بازیکنان از ناحیه کمر مصدوم شد . شدت برخورد به حدی بود که تمامی کادر مربیان تیم وارد زمین شدند اما این مدافع جوان خیلی زود بلند شد و کنار دیگر بازیکنان تمرین کرد.

امیرحسین صادقی، مدافع ملی پوشان تیم فوتبال استقلال، در جریان تمرینات اخیر از ناحیه مچ پا دچار آسیب دیدگی جزیی شده است. علیرضا عباسفرد نیز از ناحیه کشاله ران مصدوم است.

پیش از آغاز تمرین امروز علی دایی و محمد احمدزاده مربیان تیم ملی فوتبال کشورمان با توپ حرکات نمایشی انجام می دادند.

تمرین امروز تیم ملی با حضور 23 بازیکن از ساعت 15:50 آغاز شد و تا ساعت 17:20 به طول انجامید.