65 درصد واجدین شرایط گیلان در انتخابات شرکت کردند

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، اکبر درزی معاون سیاسی امنیتی استانداری گیلان عصر شنبه در جمع خبرنگاران در رشت اظهار داشت: کل آراء ماخوذه 11 حوزه انتخابیه استان 960 هزار و 890 نفر است که 11 درصد بیشتر از دوره هفتم است.

درزی همچنین گفت: در انتخابات مجلس هشتم 168 نفر در 11حوزه انتخابیه در گیلان با هم به رقابت پرداختند و از این تعداد 13 نفر با رای باشکوه مردم بر صندلیهای سبز مجلس هشتم تکیه خواهند زد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری گیلان بیان داشت: 9 نفر هم اکنون با آراء مردم به مجلس راه یافتند و چهار نفردیگر در دو حوزه رشت و آستانه به دلیل عدم کسب رای مورد نیاز در دوره دوم با انتخاب مردم به بهارستان راه خواهند یافت

درزی افزود: شهرستان رشت با 30 داوطلب بیشترین و آستارا و انزلی هرکدام با هفت داوطلب کمترین میزان ثبت نامی را در سطح استان به خود اختصاص دادند.

درزی با بیان اینکه دراستان گیلان دو هزار و 325 شعبه جمع آوری آراء مردم را در 24 اسفند بر عهده داشته است، افزود: از این تعداد شعبه اخذ رای هزار و 963 شعبه ثابت و 362 سیار است که حدود 765 شعبه شهری و هزار و 560 شعبه روستایی که توسط هئیت های اجرایی معین شده بود..

وی گفت: یک میلیون و 500 هزار نفر هم در سراسر استان می توانند در انتخابات شرکت و رای بدهند.