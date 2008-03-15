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۲۵ اسفند ۱۳۸۶، ۱۸:۳۰

نتایج شمارش آراء/

65 درصد واجدین شرایط گیلان در انتخابات شرکت کردند

رشت - خبرگزاری مهر: معاون استاندار گیلان گفت: 65 درصد از واجدین شرایط رای در استان گیلان در انتخابات مجلس هشتم در روز 24 اسفندماه مشارکت داشتند.

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، اکبر درزی معاون سیاسی امنیتی استانداری گیلان عصر شنبه در جمع خبرنگاران در رشت اظهار داشت: کل آراء ماخوذه 11 حوزه انتخابیه استان 960 هزار و 890 نفر است که 11 درصد بیشتر از دوره هفتم است.

درزی همچنین گفت: در انتخابات مجلس هشتم 168 نفر در 11حوزه انتخابیه در گیلان با هم به رقابت پرداختند و از این تعداد  13 نفر با رای باشکوه مردم بر صندلیهای سبز مجلس هشتم تکیه خواهند زد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری گیلان بیان داشت: 9 نفر هم اکنون با آراء مردم به مجلس راه یافتند و چهار نفردیگر در دو حوزه رشت و آستانه به دلیل عدم کسب رای مورد نیاز در دوره دوم با انتخاب مردم به بهارستان راه خواهند یافت  

درزی افزود: شهرستان رشت با 30 داوطلب بیشترین و آستارا و انزلی هرکدام با هفت داوطلب کمترین میزان ثبت نامی را در سطح استان به خود اختصاص دادند.

درزی با بیان اینکه دراستان گیلان دو هزار و 325 شعبه جمع آوری آراء مردم را در 24 اسفند بر عهده داشته است، افزود: از این تعداد شعبه اخذ رای هزار و 963 شعبه ثابت و 362 سیار است که حدود 765 شعبه شهری و هزار و 560 شعبه روستایی که توسط هئیت های اجرایی معین شده بود..

وی گفت: یک میلیون و 500 هزار نفر هم در سراسر استان می توانند در انتخابات شرکت و رای بدهند.

کد مطلب 655237

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