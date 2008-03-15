به گزارش خبرنگارمهر مستقردر ستاد انتخابات کشور، حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی وزیرکشور بعدازظهر امروز در بخش دیگری از سخنانش در کنفرانس خبری در پاسخ به این سئوال که آیا پس از برگزاری آزمایشی انتخابات رایانه ای در این دوره از انتخابات برگزاری کامل انتخابات رایانه ای در کشورطی سالهای آتی محقق می شود؟ گفت : هنوز زیر ساختهای ما برای این امر تکمیل نیست .

وی با اشاره به برخی کاستی هایی که درجریان برگزاری آزمایشی انتخابات رایانه ای طی روزهای گذشته در کشور رخ داد افزود : ما توانستیم از میان شعب اخذ رای با 37 هزار شعبه ارتباط مستقیم و کامپیوتری برقرار کنیم اما این موضوع برای تعداد قابل توجهی از حوزه ها نیز به دلایل مختلف تحقق نیافت ضمن اینکه ما در این جریان از اینترنت استفاده می کردیم و فشارهای بسیاری به شبکه وارد می شد.

پورمحمدی با اشاره به فشارها و اقداماتی که برخی هکرها علیه سیستم انتخاباتی کشور انجام داده اند ادامه داد : به عنوان مثال هکرهایی از چند کشور اروپایی و برخی هکرها نیز از داخل فشارهای سنگینی را در شبکه داخلی ما وارد می کردند که البته به دلیل اعمال کنترل مداوم اجازه اختلال در سیستم داده نشد.

وی بر لزوم استفاده از شبکه اینترانت با اتکا به فیبر نوری جهت بهره برداری از خطوط امن اینترنتی برای برگزاری انتخابات رایانه ای تاکید کرد و یادآور شد در جریان برگزاری این انتخابات مهم این بود که توانستیم روشی جدید را در حجم وسیع تجربه کنیم و آمادگیهای لازم را به دست آوریم تا در دوره های بعد با فشار کمتر و آمادگی بیشتر ضمن کاهش دغدغه های موجود در برگزاری انتخاباتی موفق، سربلند باشیم.

یکی از خبرنگاران از وزیر کشور پرسید آیا عدم صدور کارت برای ناظران برخی جریانات سیاسی به منزله ناعادلانه بودن برگزاری انتخابات نیست؟ که وی در پاسخ با رد این موضوع به شمارش معیارهای برگزاری عادلانه انتخابات اخیر پرداخت.

پورمحمدی در این باره گفت ما سعی کردیم ضوابط و مقررات انتخابات را به طور کامل بین همه یکسان اعمال کنیم و مثلا در بحث تبلیغات این موضوع کامل صدق کرد و اگر در پوستر تبلیغاتی جریانی شعار "پروا مکن بشتاب همت چاره ساز است" درج شده بود در پوستری دیگر نیز "شعار همراه شو عزیز" به چشم می خورد.

وی ادامه داد : از سوی دیگر ما در اعمال قانون از به کارگیری روشهای سختگیرانه پیشگیری کرده و قانون را به صورت سهل و روان اجرا کردیم .

پورمحمدی همچنین از دیدار مدیران مسئول جریان اصلاح طلب در روز جاری با خود خبر داد و گفت : مدیران مسئول جریان اصلاح طلب در این دیدار با اعلام اینکه هیچگونه نگرانی از جریان برگزاری انتخابات در استانها ندارند نسبت به نتایج احتمالی حوزه های اخذ رای در تهران ابراز نگرانی کردند و خواستار حضور قوی تر در شعب رای گیری شدند که بنده نیز برای حل تمام شبهه ها درخواست کردم با صدور کارت ویژه وزارت کشور نمایندگان آنها به عنوان بازرسان ما در حوزه های اخذ رای حاضر شوند تا جای هیچگونه نگرانی باقی نباشد.

وی درپاسخ به سئوالی دیگر در باره اینکه ظاهر برخی جریانات از عدم اعلام تدریجی نتایج انتخابات در استان تهران نگرانی هایی دارند گفت : ما هیچ حساسیتی در این خصوص نداریم و اگر این مسئله واقعا برای برخی دغدغه ایجاد می کند نتایج را به صورت تدریجی هم اعلام خواهیم کرد.

وی در پایان سخنانش ضمن تقدیر و تشکر از حضور و مشارکت فوق العاده و هوشمندانه مردم در عرصه انتخابات از نمایندگان رسانه های جمعی نیز به واسطه تلاش های مجدانه در این خصوص تقدیر کرد.