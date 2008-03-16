به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام سفیر حسن نیت یونیسف در ایران به مناسبت نوروز 87 آمده است: "در سالی که گذشت اتفاقاتی افتاد که می‌توان از آن به عنوان نقطه عطف وضعیت کودکان ایران و حتی جهان نام برد. 29 آبان سال 1386 پیمان‌نامه حقوق کودک 18 ساله شد."

در بخش دیگر این پیام می‌خوانیم: "شانزدهم مهر 1386 روز کودک را با شعار جهانی شایسته کودکان جهانی بدون خشونت جشن گرفتیم. این شعار با برنامه پنجساله همکاری یونیسف با ایران که بخشی از آن مستقیما به پیشگیری از کودک‌آزاری می‌پردازد، مربوط است. برخی از طرح‌های برنامه عبارتند از ایجاد خطوط یاری کودک، ایجاد قوانین و دستور‌العمل‌های رفتاری برای سرپرستان کودک و آموزش کارمندان بخش‌های مرتبط دولتی برای تشخیص زودهنگام کودک‌آزاری و اطلاع‌رسانی."

به گفته کرامتی، آنچه بیش از هر چیز باید به آن ارج نهاد، تعهد و همکاری مشترک طیف وسیعی از شرکای کاری یونیسف در این زمینه است از دولت گرفته تا سازمان‌های غیردولتی، از رهبران مذهبی گرفته تا هنرمندان، از شرکت‌های خصوصی گرفته تا عموم مردم و البته داوطلبان کودک و نوجوان. ما از این همه حمایت و حرکت برای حقوق کودک سپاسگذاریم و امیدواریم این موفقیت را در سال آینده نیز تکرار کنیم.

سفیر حسن نیت یونیسف در ادامه پیام خود یکی دیگر از دیگر دستاوردهای سال 1386را همکاری یونیسف با رهبران مذهبی برشمرده و نوشته است: "برخی علمای برجسته شیعه دیدگاههای خود را درباره رفتار با کودک و روش‌های تربیت بدون خشونت در اختیار یونیسف قرار دادند که به صورت کتابچه‌ به چاپ رسید."

کرامتی در ادامه آورده: "به طور کلی می‌توان گفت سال 1386 سال تعهد، همکاری و استحکام برای همکاری طیف گسترده‌تر از همکاران و شرکای یونیسف است، برای دست به دست هم دادن و عملی کردن آرزوی قلبی‌شان که همانا ایجاد تغییر در وضعیت کودکان و به ارمغان آوردن خوشبختی و زندگی است که شایستگی آن را دارند."

در پایان این پیام می‌خوانیم: "مایلم از همه بخواهم در سال جدید متعهدتر از قبل برای کودکان متحد شوند و موانع موجود بر سر راه اجرای حقوق آنها را بردارند. گرچه همچنان چالش‌هایی باقی است. به طور مثال در زمینه کاهش سوء ‌تغذیه و بهبود وضعیت ثبت تولد در مناطق محروم و ریشه‌کن کردن اچ آی وی."

سفیر حسن نیت یونیسف پیام خود را چنین به پایان برده است: "می‌دانم همه این کارها را می‌توان انجام داد و با تعهد، تخصص و از خودگذشتگی که بسیاری از مردم ایران در سال گذشته نشان دادند، می‌توانیم با سرعت بیشتر پیش برویم. بیاید در سال جدید برای کودکان متحد شویم."