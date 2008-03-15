انتخابات زنجان به دور دوم کشیده شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، کیقباد علی‌بابایی بعد از ظهر در جمع خبرنگاران، افزود: از کل 170 هزار و 728 رای ماخوذه نصیری قیداری توانست با کسب با کسب 56 هزار و 288 رای به مجلس هشتم راه یابد.

وی ادامه داد: همچنین جمشید انصاری با کسب 37 هزار و 173 رای و علی وقفچی با کسب 27 هزار 394 رای برای کسب کرسی دوم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی باید با یکدیگر در دور دوم انتخابات رقابت نمایند.

علی‌بابایی میزان مشارکت مردم در حوزه انتخابیه زنجان و طارم را 55/55 درصد اعلام و عنوان کرد: میزان مشارکت در کل استان زنجان 8/67 درصد بوده است.

وی با اشاره به اینکه 15 هزار و 400 نفر کار اجرایی این انتخابات را بر عهده داشتند افزود: انتخابات استان زنجان در فضایی بسیار آرام و با ثبات برگزار شد.

رئیس ستاد انتخابات هشتمین‌ دوره مجلس شورای‌اسلامی استان زنجان گفت: زمان انجام دور دوم انتخابات، ظرف یک ماه پس ‌از اعلام نتیجه‌ دور اول و تایید صحت انتخابات توسط شورای نگهبان، تعیین می‌شود.

نصیری استاد نجوم دانشگاههای ایران و رئیس سابق انجمن نجوم ایران و عضو لیست ائتلاف اصلاح طلبان و اعتماد ملی بوده است.