پیروزی قاطع اصولگرایان در استان اردبیل تثبیت شد

به گزارش خبرنگار مهر دراردبیل با اعلام نتیجه نهایی شمارش آرا و معرفی نمایندگان حوزه انتخابیه اردبیل، نیر و نمین، پیروزی قاطع منتخبین جبهه متحد اصولگرایی در استان تداوم یافته و تثبیت شد.

بنابراین گزارش در حوزه انتخابیه اردبیل،نیر و نمین و از مجموع 465 هزار و 365 رای ماخوذه دراین حوزه ، قاسم محمدی از اعضای سرلیست جبهه متحد اصولگرایان با کسب 51 هزار و 292 رای به عنوان نفر اول به مجلس شورای اسلامی راه پیدا کرد.

جواد صبور دیگر کاندیدای جبهه متحد اصولگرایی نیز به کسب 45 هزار و 353 رای به عنوان نفر دوم از این حوزه معرفی و راهی مجلس شد.

همچنین سید کاظم موسوی با 41 هزار و 589 رای و حسن نوعی اقدم با 35 هزار و 375 رای هر دو از نامزدهای اصولگرایی مجلس هشتم به علت عدم کسب حد نصاب لازم برای کسب آخرین سهمیه این حوزه در دور دوم انتخابات رقابت خواهند کرد.

گفتنی است از حوزه انتخابیه اردبیل ، نیر و نمین سه نماینده در مجلس شورای اسلامی حضور خواهند داشت.