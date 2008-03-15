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۲۵ اسفند ۱۳۸۶، ۱۸:۱۸

نتایج شمارش آراء/

پیروزی قاطع اصولگرایان در استان اردبیل تثبیت شد

اردبیل - خبرگزاری مهر: نتیجه قطعی شمارش آرا در حوزه انتخابیه اردبیل، نیر و نمین به پیروزی قاطع اصولگرایان در انتخابات هشتم مهر تائید زد.

به گزارش خبرنگار مهر دراردبیل با اعلام نتیجه نهایی شمارش آرا و معرفی نمایندگان حوزه انتخابیه اردبیل، نیر و نمین، پیروزی قاطع منتخبین جبهه متحد اصولگرایی در استان تداوم یافته و تثبیت شد.

بنابراین گزارش در حوزه انتخابیه اردبیل،نیر و نمین و از مجموع 465 هزار و 365 رای ماخوذه  دراین حوزه ، قاسم محمدی از اعضای سرلیست جبهه متحد اصولگرایان با کسب 51 هزار و 292 رای به عنوان نفر اول به مجلس شورای اسلامی راه پیدا کرد.

جواد صبور دیگر کاندیدای جبهه متحد اصولگرایی نیز به کسب 45 هزار و 353  رای  به عنوان  نفر دوم از این حوزه معرفی و راهی مجلس شد.

همچنین سید کاظم موسوی با 41 هزار و 589 رای و حسن نوعی اقدم  با 35 هزار و 375 رای هر دو از نامزدهای اصولگرایی مجلس هشتم به علت عدم کسب حد نصاب لازم برای کسب آخرین سهمیه این حوزه در دور دوم انتخابات رقابت خواهند کرد.

گفتنی است از حوزه انتخابیه اردبیل ، نیر و نمین  سه نماینده در مجلس شورای اسلامی حضور خواهند داشت.

 

کد مطلب 655246

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